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Писао себи радне сате кад није био на послу и наплатио

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29.10.2026 10:14

Коментари:

2
Новац
Фото: АТВ

Полиција у Гацку пријавила је М.Ш. Окружном јавном тужилаштву Требиње за Злоупотребу службеног положаја или овлашћења и Фалсификовање или уништавање службене радње.

Он се сумњичи да је за више хиљада марака оштетио свог послодавца.

Наиме, како се сумња у евиденцију присуства на послу он је писао себи радне сате иако тада није радио.

На тај начин послодавца је наводно оштетио за најмање 5.000 марака.

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Тагови :

превара

Гацко

Полиција

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