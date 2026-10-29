Писао себи радне сате кад није био на послу и наплатио

Аутор:Стеван Лулић
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Полиција у Гацку пријавила је М.Ш. Окружном јавном тужилаштву Требиње за Злоупотребу службеног положаја или овлашћења и Фалсификовање или уништавање службене радње.
Он се сумњичи да је за више хиљада марака оштетио свог послодавца.
Наиме, како се сумња у евиденцију присуства на послу он је писао себи радне сате иако тада није радио.
На тај начин послодавца је наводно оштетио за најмање 5.000 марака.
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