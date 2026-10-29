Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Из "Електрокрајине" најавили су да ће у четвртак, 29. октобра 2026. године, доћи до планских искључења електричне енергије због извођења неопходних радова на електроенергетским објектима.
Без напајања електричном енергијом у периоду од 08:00 до 14:00 часова ће без струје бити дијелови насеља Бронзани Мајдан, Суботица, Мелина, Мирчићи, Перван и Голеши.
Од 09:00 до 12:00 часова мјештани дијела насеља Пријечани, као и станари у дијеловима улица Богојављенска, Брусина, Ђакона Авакума, Хиландарска, Јована Стерије Поповића, Јурија Гагарина, Мирослава Антића, Приточка, Радничка, Унска, Византијска, Зелена долина, Слатинска, Родољуба Чолаковића и Данила Бате Стојковића, ће остати без струје.
У истом периоду, од 09:00 до 12:00 часова, због редовног одржавања без електричне енергије остаће дијелови улица Академика Милана Васића, Манастира Грачаница, Милице Стојадиновић Српкиње, Српских добровољаца, Српских устаника, Стевана Булајића и Високих Дечана.
Бања Лука
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Од 09:30 до 13:00 часова планирано је искључење у дијеловима улица Бранка Кошчице (број 50), Душана Диљевића, Милана Бранковића, Омладинска, Зорана Торбице и Јасмира Малчића.
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