Крај чекања у БиХ: Познат датум отварања Лидла, ево гдје стижу продавнице

Аутор:АТВ редакција
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Након вишегодишњих припрема, великих инвестиција и изградње продавница широм Босне и Херцеговине, њемачки трговачки гигант Лидл све је ближе почетку пословања на босанскохерцеговачком тржишту.
Према досадашњим информацијама, прве продавнице требало би да буду отворене у марту 2027. године, што значи да је до очекиваног почетка рада остало још око пет мјесеци.
Иако Лидл још није званично потврдио тачан датум отварања, посљедњи потези компаније показују да се припреме интензивирају. Завршава се логистичка инфраструктура, запошљавају се радници, развија мрежа продавница и успоставља сарадња с домаћим добављачима.
Занимљиво је да је посљедњих дана на појединим раније изграђеним Лидловим објектима почело и завршно уређење вањских површина, укључујући паркинге и зелене површине, што је још један показатељ да се припреме за отварање продавница интензивирају.
Најконкретнија информација о могућем датуму отварања стигла је од домаћих произвођача с којима Лидл већ разговара о будућој сарадњи. Синиша Шолак, предсједник Удружења "Гламочки кромпир", раније је потврдио да су представници њемачког ланца током састанка најавили отварање првих продавница у марту 2027. године.
Лидлови представници тада су разговарали с произвођачима о могућностима пласмана гламочког кромпира на полице будућих маркета, потребним количинама, стандардима паковања и организацији испоруке. Ова информација уклапа се у раније најаве према којима би Лидл прве објекте требало да отвори почетком наредне године. Ипак, ријеч је о термину пренесеном од потенцијалног добављача, а не о званично објављеном датуму компаније.
Један од најважнијих предуслова за отварање продавница јесте успостављање централног дистрибутивног система. Лидл је у Лепеници код Кисељака изградио огроман логистичко-дистрибутивни комплекс, чија се вриједност процјењује на око 100 милиона евра, односно приближно 200 милиона КМ.
Ријеч је о објекту који ће представљати централну базу за снабдијевање продавница широм Босне и Херцеговине. Само складишни простор заузима око 60.000 квадратних метара, а комплекс располаже с приближно 40.000 палетних мјеста и 120 утоварно-истоварних рампи. Према ранијим информацијама, у центру би требало да буде запослено више од 200 радника.
Још један снажан сигнал приближавања отварања представља велики талас запошљавања који је Лидл покренуо у Босни и Херцеговини. Компанија је недавно расписала конкурсе за више од 1.000 нових радника у 21 граду. Ријеч је о једном од највећих појединачних запошљавања у домаћем трговачком сектору у посљедње вријеме.
На основу великог конкурса за запошљавање, познат је и списак 21 града и општине који су обухваћени припремама за почетак рада Лидлових продавница: Сарајево, Мостар, Бањалука, Бихаћ, Бијељина, Брчко, Градишка, Модрича, Добој, Лакташи, Грачаница, Зворник, Зеница, Травник, Какањ, Ливно, Чапљина, Вогошћа, Источно Сарајево, Кисељак и Тешањ.
Иако су бројни продајни објекти већ изграђени, за почетак пословања потребно је да истовремено буду спремни логистика, дистрибуција, запослени и довољне количине робе. Управо зато отварање великог трговачког ланца подразумијева знатно више од завршетка грађевинских радова на појединачним продавницама.
Лидл практично истовремено успоставља цијели пословни систем у Босни и Херцеговини. Ако се остваре досадашње најаве о марту 2027. године, до отварања првих продавница остало је још приближно пет мјесеци. Тиме би се завршила вишегодишња фаза припрема и започело ново поглавље на домаћем малопродајном тржишту, пише Бизнис инфо.
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