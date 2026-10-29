Историјски подвиг: Ево како је Јокић обиљежио годишњицу свог дебија

Аутор:АТВ редакција
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Српски кошаркаш Никола Јокић остварио је 200. трипл-дабл у каријери у регуларном дијелу сезоне у побједи "Денвера" над "Њу Орлеансом"
Јокићев "Денвер" ноћас је побиједио с резултатом 104:91 у мечу НБА лиге.
Српски кошаркаш меч је завршио са 21 поеном, 13 скокова и 10 асистенција.
Српском центру недостаје још 10 трипл-даблова да претекне некадашњег саиграча Расела Вестбрука и постане рекордер НБА лиге у овој категорији.
Осим Јокића, истакли су се и његови саиграчи Џамал Мареј са 23 поена, као и Арон Гордон, који је додао 15 поена и остварио 11 скокова.
On the 11th anniversary of his NBA debut...
Nikola Jokić (21p, 13r, 10a) becomes the SECOND PLAYER EVER to reach 200 triple-doubles 🤯
Joker: 200
Russ: 209 https://t.co/IkzIfftSM0— NBA (@NBA) October 29, 2026
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