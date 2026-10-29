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Историјски подвиг: Ево како је Јокић обиљежио годишњицу свог дебија

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29.10.2026 08:59

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Центар Денвер Нагетса Никола Јокић (15) постиже кош полагањем у првом полувремену утакмице НБА лиге против Њу Орлеанс Пеликанса, одигране у Њу Орлеансу у сриједу, 28. октобра 2026. године.
Фото: AP Photo/Ella Hall/Tanjug

Српски кошаркаш Никола Јокић остварио је 200. трипл-дабл у каријери у регуларном дијелу сезоне у побједи "Денвера" над "Њу Орлеансом"

Јокићев "Денвер" ноћас је побиједио с резултатом 104:91 у мечу НБА лиге.

Српски кошаркаш меч је завршио са 21 поеном, 13 скокова и 10 асистенција.

Српском центру недостаје још 10 трипл-даблова да претекне некадашњег саиграча Расела Вестбрука и постане рекордер НБА лиге у овој категорији.

Осим Јокића, истакли су се и његови саиграчи Џамал Мареј са 23 поена, као и Арон Гордон, који је додао 15 поена и остварио 11 скокова.

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Тагови :

Никола Јокић

НБА

кошарка

кошаркаш

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