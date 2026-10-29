Купили сте овај производ? Одмах га баците - изазива оштећење ока

Аутор:АТВ редакција
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РАПЕКС систем за брзу размјену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности производа и о хитном повлачењу истог са тржишта усљед озбиљног хемијског ризика.
Упозорење се односи на течни детерџент за прање бијелих завјеса марке "Нунцас", који се продавао и путем онлајн платформе МаноМано. Утврђено је да производ није усклађен са европском Уредбом о класификацији, обиљежавању и паковању супстанци и смијеша (ЦЛП).
Према извештају о ризику, спорни детерџент садржи материје које могу изазвати тешка оштећења ока. Поред тога, у формули се налази низ алергених мирисних супстанци - Линалол, Цитронелол, Лимонене, Гераниол, Хеxyл цинамал и Алпха-Исометхyл Иононе – које код корисника могу довести до појаве екцема, дерматитиса или још тежих реакција на кожи код особа које су већ сензибилисане.
Додатни безбједносни проблем представља чињеница да на амбалажи уопште нису истакнута обавезна упозорења и ознаке опасности на националном (француском) језику, због чега купци нису били правовремено информисани о опасностима у случају контакта хемикалије са кожом или очима.
Назив производа: Детерџент за завјесе "Лава тенде 1 Детергенте специфицо"Бренд: НунцасТип / модел: Пер тенде бианцхе (750 мл)Број серије: 0225029Бар-код: 8001704402253Јединствени идентификатор формуле (УФИ): Т8Ј0-4XЦ4-О80Y-ЦА40Опис паковања: Бијела пластична боца са плавим затварачемЗемља поријекла: ФранцускаОнлајн продавац: МаноМано, преноси Телеграф.рс.
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