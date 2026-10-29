Остао без голфа и без пара: Насјео на превару, а сад се десио велики обрт

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у хрватском Бјеловару осудио је 29-годишњака на годину дана затвора условно због преваре при продаји аутомобила "фолксваген голф", уз налог да оштећеном купцу у року од шест мјесеци врати 19.700 евра са затезним каматама.
Осуђени неће ићи на издржавање казне уколико у року од три године не почини ново кривично дјело.
До преваре је дошло у септембру 2023. године када је продавац уговорио продају "голфа" за 18.800 евра, иако возило уопште није било у његовом власништву, већ је припадало лизинг кући из Загреба. Купца је убиједио да новац уплати унапријед како би тим средствима у цјелости затворио преостали дуг према лизингу, након чега би се формално извршио пренос власништва.
Купац је у доброј вјери најприје уплатио 11.000 евра преко рачуна, затим предао 2.800 евра у готовини, да би два дана касније уплатио још 5.000 евра. На крају је додао још 900 евра, наводно намијењених трошковима регистрације, чиме је укупан износ достигао 19.700 евра.
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Међутим, продавац новац никада није прослиједио лизинг кући нити је пренио власништво. Епилог је услиједио у фебруару 2024. године када је лизинг кућа дошла и одузела аутомобил због неизмирених рата, оставивши купца и без возила и без новца.
Оптужени је на суду признао кривицу. Поред условне затворске казне, наложено му је да врати комплетан износ са законским затезним каматама које теку од фебруара 2024. године. Суд је уједно прихватио имовинскоправни захтјев оштећеног, па преварени купац неће морати да води нову и дуготрајну парницу да би наплатио свој новац, преноси Телеграф.рс.
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