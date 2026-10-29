Само у БиХ: Свечано отворили ауто-пут, али грађани не могу преко њега

Аутор:АТВ редакција
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Дионицом ауто-пута Зеница сјевер – Голубиња (Коридор 5Ц), која је јуче свечано отворена, возила до даљњег неће моћи саобраћати.
Порталу "Фокус" обратило се више грађана с питањем: Како је могуће да након година чекања отварају дионицу коју истовремено не пуштају у саобраћај?
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За сада прецизног одговора нема ни из ЈП Аутоцесте ФБиХ. Наиме, за споменуту дионицу издата је употребна дозвола, али она још није постала правоснажна. Чекају на завршетак административних поступака.
Сам директор ЈП Аутоцесте ФБиХ Денис Ласић казао је да употребна дозвола мора постати правоснажна.
"Пуштање у саобраћај ће бити у наредним данима. Не желимо кршити закон", истакао је Ласић.
Дионица Зеница сјевер – Голубиња, укупне дужине око 20 километара, обухвата четири поддионице: Поприкуше – Немила, Немила – Врандук, Врандук – Понирак и Понирак – Враца.
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Из Аутоцеста ФБИХ су у протеклим мјесецима и годинама у више наврата најављивали отварање наведених поддионица прекорачивши властите рокови. Посљедњи су себи поставили до избора, али нису га испунили.
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