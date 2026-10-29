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Предсједница Европске централне банке подноси оставку

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29.10.2026 12:51

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Кристин Лагард
Фото: Tanjug/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP

Предсједник Европске централне банке (ЕЦБ) Кристин Лагард објавила је да подноси оставку на ту функцију, а напустиће је 7. фебруара наредне године, саопштено је из ЕЦБ-а.

"Предсједник ЕЦБ-а данас је обавијестила Управни савјет и предсједника Европског савјета Антонија Косту да ће отићи са те функције 7. фебруара наредне године", истиче се у саопштењу, преноси "Срна".

Мандат Лагардове истиче у октобру наредне године, али се спекулише да раније одлази са мјеста директора ЕЦБ-а како би прешла у Свјетски економски форум (СЕФ).

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Могућност ранијег одласка Лагардове са функције предсједника ЕЦБ-а помиње се од маја прошле године, када је бивши предсједник СЕФ-а Клаус Шваб рекао да су он и Лагардова разговарали о њеном евентуалном преласку у форум.

Извори упознати са ситуацијом рекли су британском дневнику "Фајненшел тајмс" да би СЕФ требало да донесе одлуку о сталном предсједнику до новембра, а да је Лагардова један од главних кандидата.

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Тагови :

Кристин Лагард

Европска централна банка

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