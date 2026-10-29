Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске усвојила је данас, на 33. сједници у Бањалуци, Информацију о условима за заснивање новог производног циклуса и плану јесење сјетве у 2026. години, и у цјелости подржала мјере и активности које предузима Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а које су усмјерене на обезбјеђење услова за заснивање новог производног циклуса у 2026. години.
МАКСИМАЛНА ПОДРШКА ЗА ПРИПРЕМУ ЈЕСЕЊЕ СЈЕТВЕ
Влада Републике Српске усвојила је данас Информацију о условима за заснивање новог производног циклуса и плану јесење сјетве у 2026. години, и у цјелости подржала мјере и активности које предузима Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а које су усмјерене на обезбјеђење услова за заснивање новог производног циклуса у 2026. години.
Као један од приоритета наглашено је обезбјеђивање континуитета исплате подстицајних средстава за 2026. годину, у складу са утврђеном динамиком и расположивим средствима, ради подршке текућој производњи и припреми новог производног циклуса.
Међу мјерама подршке наводи се и регресирање дизел горива за потребе извођења пољопривредних радова, уз умањење цијене од 0,80 КМ по литру, у складу са прописаним условима и нормативом од 100 литара по хектару, односно подршком до 80 КМ/ha.
Наставља се подршка производњи меркантилне пшенице у износу од 500 КМ/ha, с циљем одржавања обима производње ове стратешки значајне ратарске културе.
Такође, наставиће се подршка инвестицијама у пољопривредној производњи, првенствено у набавку савремене пољопривредне механизације, изградњу и унапређење система за наводњавање, као и модернизацију производних капацитета у биљној и сточарској производњи.
Опширније о одлукама са данашње, 33. сједнице Владе на https://t.co/naK9I4kYiI— Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske) October 29, 2026
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске наставља са спровођењем мјера подршке усмјерених на очување обима производње, смањење производних трошкова и стварање услова за успјешно заснивање новог производног циклуса.
У том циљу, као један од приоритета наглашено је обезбјеђивање континуитета исплате подстицајних средстава за 2026. годину, у складу са утврђеном динамиком и расположивим средствима, ради подршке текућој производњи и припреми новог производног циклуса.
Међу мјерама подршке наводи се и регресирање дизел горива за потребе извођења пољопривредних радова, уз умањење цијене од 0,80 КМ по литру, у складу са прописаним условима и нормативом од 100 литара по хектару, односно подршком до 80 КМ/хa.
Наставља се подршка производњи меркантилне пшенице у производној 2026/2027. години у износу од 500 КМ/ха, с циљем одржавања обима производње ове стратешки значајне ратарске културе.
Такође, наставиће се подршка инвестицијама у пољопривредној производњи, првенствено у набавку савремене пољопривредне механизације, изградњу и унапређење система за наводњавање, као и модернизацију производних капацитета у биљној и сточарској производњи.
Влада Републике Српске усвојила je Извјештај о утрошку средстава буџетске резерве за период 01.01-30.06.2026. године, који је планиран Буџетом за 2026. годину у износу од 16,9 милиона КМ.
Усвојена и реализована рјешења Буџетске резерве за прву половину 2026. године износе 12,5 милиона КМ.
Расподјела средстава Буџетске резерве врши се на основу Закона о буџетском систему Републике Српске, а у највећем дијелу односи се на финансијску помоћ за лијечење.
Између осталог, на основу рјешења Владе средства Буџетске резерве у износу 940.000 КМ су реалоцирана Министарству просвјете и културе за изградњу, санацију и реконструкцију основних и средњих школа у Републици Српској, а овај пројекат је још у току.
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Такође, на основу рјешења Владе су Министарству рада и борачко-инвалидске заштите за реализацију пројекта бањске рехабилитације пензионера реалоцирана средства Буџетске резерве у износу од 1.000.000 КМ.
Министарству рада и борачко-инвалидске заштите су реалоцирана средства Буџетске резерве, у износу од 2,9 милиона КМ за рад и функционисање Центра за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бањалука. Од укупно расположивих средстава, на основу рјешења Владе Републике Српске реалоцирано је 11,4 милиона КМ, на основу рјешења предсједника Владе 1,3 милиона КМ и рјешења министра финансија 49 хиљада КМ.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије у износу од 1.000.000 евра за реализацију пројеката на територији општине Дрвар. Ријеч је о донацији која се реализује у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије.
На данашњој сједници, Влада Републике Српске донијела је и Одлуку о давању сагласности за издавање гаранција Републике Српске за кредитно задужење ЈУ Национални парк "Сутјеска", Тјентиште. Овом одлуком даје се сагласност за издавање гаранцијe Републике Српске за кредитнo задужење ЈУ Национални парк "Сутјеска" Тјентиште код Инвестиционо-развојне банке Републике Српске – Фонда за развој и запошљавање а. д. Бањалука у износу од 183.000 КМ.
Влада Републике Српске је на данашњој сједници усвојила Информацију о потреби обезбјеђења средстава ЈУ НП "Сутјеска" Тјентиште за измирење доспјелих обавеза по основу Уговора о стратешком партнерству и дугорочном закупу и дала сагласност да се средства у износу од 6.049.195 КМ за реализацију активности по основу наведеног обезбиједе из Буџета Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију за 2026. годину, са позиције 488100 – Трансфер за Национални парк "Сутјеска" Тјентиште.
Такође, на сједници Владе донесена је и Одлука о давању сагласности за издавање гаранција Републике Српске за кредитно задужење ЈПШ "Шуме Републике Српске", а.д. Соколац. Овом одлуком даје се сагласност за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, код Нове банке а д. Бањалука, у износу од 40.200.000 КМ.
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