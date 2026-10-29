Стигло језиво упозорење: Ел Нињо односи 850.000 живота до марта 2027. године?

Аутор:АТВ редакција
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Климатски феномен Ел Нињо могао би да доведе до више од 850.000 додатних смртних случајева повезаних са екстремним врућинама широм свијета од јуна 2026. до марта 2027. године.
Највећи број жртава очекује се у Нигерији, Индији и Индонезији, показује пројекција америчке истраживачке организације Climate Impact Lab.
Према њиховој процјени, само у наредних шест мјесеци, од октобра 2026. до марта 2027. године, могло би да буде забиљежено више од 373.000 додатних смртних случајева усљед врућина, при чему би Нигерија, Индија и Бразил могли да чине трећину укупног броја жртава. Процјена је, пише Њујорк пост, дио пројекта „El Nino Heat Mortality Tracker“, који прати утицај феномена Ел Нињо на смртност повезану са високим температурама у око 3.700 региона широм свијета.
Модел се ажурира сваког мјесеца и даје прогнозе за наредних шест мјесеци. Најновији подаци указују на значајно погоршање прогнозе у односу на претходни мјесец, када су научници предвиђали знатно мањи број додатних смртних случајева.
Према моделу, Нигерија би могла да буде најтеже погођена, са више од 56.000 додатних смртних случајева повезаних са врућинама у наредних шест мјесеци, док се у Индији очекује око 55.200 жртава. На листи најугроженијих земаља слиједе Индонезија са процијењених 29.300 смртних случајева, Бразил са 19.500 и Судан са 14.700. Истраживачи су процјене засновали на поређењу очекиване смртности током актуелног Ел Ниња са просјечним условима у периоду од 1996. до 2005. године.
Мајкл Гринстаун, један од оснивача организације Climate Impact Lab и професор економије на Универзитету у Чикагу, оцијенио је да могућност предвиђања смртоносних посљедица екстремних врућина представља велики напредак јер омогућава да се утврде подручја са највећим ризиком и властима пружа прилика да реагују прије него што дође до губитка људских живота. Према процјенама истраживача, Ел Нињо је од јуна ове године већ допринио смрти око 484.500 људи широм свијета.
Актуелни климатски феномен повезан је са неуобичајеним загревањем површинских вода у тропском дијелу Тихог океана. Према Свјетској метеоролошкој организацији, феномен би између новембра и јануара могао да достигне интензитет знатно већи од уобичајеног за Ел Нињо. Посљеднице се већ повезују са шумским пожарима у Индонезији, изостанком важних монсунских падавина у Индији и сушама у Централној Америци, преноси Танјуг.
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