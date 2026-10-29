"Мистерија" из Југославије: Зашто су јоргани имали отвор на средини?

Аутор:АТВ редакција
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Они који су одрастали у Југославији вјероватно се сјећају тешких, топлих јоргана и њихових препознатљивих навлака с великим отвором на средини.
Иако је тај детаљ могао изгледати као украс, имао је практичну сврху: олакшавао је стављање јоргана у навлаку.
Такви јоргани некада су били готово неизоставан дио домаћинстава. Чували су се годинама, често преносили са генерације на генерацију, а њихове навлаке имале су детаљ који се данас ријетко виђа.
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Ријеч је о отвору у облику ромба, смјештеном на средини навлаке, кроз који се јорган могао убацити и намјестити.
За разлику од данашње постељине, која углавном има дугмад или патентни затварач на једном крају, ове навлаке омогућавале су да се јоргану приступи кроз средину.
У вријеме када су се користили тешки јоргани, често пуњени вуном или перјем, њихово увлачење у навлаку није било једноставно. Због тежине и величине, намјештање кроз отвор на једном крају захтијевало је доста повлачења, окретања и поправљања углова.
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Отвор на средини олакшавао је тај посао. Јорган се могао убацити кроз ромб, а затим рукама распоредити према угловима навлаке.
Како пише "Слободна Далмација", практичност је била главни разлог због којег је овакав начин израде навлака деценијама био популаран.
Отвор на средини имао је још једну предност: за израду таквих навлака нису били потребни патентни затварачи, дугмад ни други додаци за затварање, што је поједностављивало производњу и смањивало трошкове.
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Навлаке су се лако скидале, прале и сушиле, што је било посебно важно у вријеме када одржавање постељине није било једноставно као данас.
Захваљујући облику отвора и начину на који се јорган распоређивао унутар навлаке, постељина се могла брже намјестити и лакше затегнути.
Иако су их савремене навлаке готово потпуно замијениле, оне с отвором на средини многима су остале препознатљива успомена на дјетињство. Подсјећају на бакине собе, велике дрвене ормаре, хладне зимске ноћи и јоргане који су се користили годинама.
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Понегдје се таква постељина још може пронаћи у старим ормарима или на таванима, а млађим генерацијама необичан отвор често представља загонетку. Његова сврха била је једноставна: омогућити да се тежак јорган лакше стави у навлаку и правилно распореди.
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