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Млада атлетичарка погинула у језивом судару возова

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29.10.2026 14:13

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Млада атлетичарка погинула у језивом судару возова
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Шпанска атлетика завијена је у црно након смрти Хулијете Гаљего, 24-годишње скакачице удаљ из мадридског клуба АД Спринт, која је страдала у железничкој несрећи у Урди, у покрајини Толедо, у сриједу.

Она је једна од 69 жртава стравичног судара два воза.

Гаљего је 24. рођендан прославила 9. октобра, а ове године живјела је у Њемачкој. Редовно је наступала на шпанским клупским првенствима, гдје се издвајала у дресу АД Спринта. Њен лични рекорд у скоку удаљ износио је 5,90 метара.

Вијест о њеној смрти потресла је атлетску заједницу, а предсједник Краљевског шпанског атлетског савеза Раул Чападо опростио се од младе спортисткиње емотивном поруком.

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"Постоје ударци који погађају само срце атлетске породице. Данас спорт тугује због губитка Јулијете, живота пуног обећања који је неправедно угашен", поручио је Чападо.

Он је истакао да шпанска атлетика дијели бол са породицом, пријатељима и клубом младе атлетичарке, нагласивши да у овим тешким тренуцима нису сами.

"Шпанска атлетика чува Хулијетин дух и дели неизмјерну тугу њене породице, пријатеља и клуба којем је припадала цијелог живота. Нису сами у овој празнини", навео је предсједник савеза и упутио саучешће и породицама и пријатељима свих страдалих у несрећи.

(Телеграф)

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Тагови :

Шпанија

Судар возова

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