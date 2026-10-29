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"У нове хидроелектране на Бистрици уложено преко 120 милиона КМ"

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29.10.2026 16:14

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Хидроелектране на Дрини издвојиле су око 93.000 КМ за порибљавање Дрине и притока са 5.200 килограма млађи шарана и поточне пастрмке ради очувања рибљег фонда.
Фото: ATV

У овом тренутку највеће улагање имамо у нове хидроелектране на ријеци Бистрици, гдје су улагања већ премашила 120 милиона марака, рекао је за АТВ директор предузећа ХЕ на Дрини Недељко Перишић.

Сва средства инвестирана у те три хидроелектране су директан плод рада ове наше електране”, нагласио је Перишић.

Директор ХЕ на Дрини подсетио је да ово предузеће има богату историју инвестирања, те да тренутно носи један од највећих инвестиционих циклуса у енергетском сектору Српске.

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Тагови :

Недељко Перишић

ХЕ на Дрини

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