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Подаци показују: Четвртком се дешава најмање саобраћајних незгода

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29.10.2026 14:30

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Подаци показују: Четвртком се дешава најмање саобраћајних незгода
Фото: Pexels

Четвртак је, према подацима, дан када се догодило најмање саобраћајних незгода, саопштено је из Републичког завода за статистику Републике Српске.

"Без обзира на то који је дан у седмици, безбједност у саобраћају увијек треба бити на првом мјесту. Зато, прије него што кренете, вежите сигурносни појас, а телефон оставите по страни", истакли су из Завода.

Додају да ниједна порука, позив или обавјештење нису важнији од вашег живота и живота других учесника у саобраћају.

"Нека сваки дан буде дан са што мање незгода, а свака вожња безбједан пут до циља", поручују из Завода.

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Тагови :

подаци

Саобраћајна незгода

Републички завод за статистику

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