Подаци показују: Четвртком се дешава најмање саобраћајних незгода

Четвртак је, према подацима, дан када се догодило најмање саобраћајних незгода, саопштено је из Републичког завода за статистику Републике Српске.

"Без обзира на то који је дан у седмици, безбједност у саобраћају увијек треба бити на првом мјесту. Зато, прије него што кренете, вежите сигурносни појас, а телефон оставите по страни", истакли су из Завода.

Додају да ниједна порука, позив или обавјештење нису важнији од вашег живота и живота других учесника у саобраћају.

"Нека сваки дан буде дан са што мање незгода, а свака вожња безбједан пут до циља", поручују из Завода.