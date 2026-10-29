Подаци показују: Четвртком се дешава најмање саобраћајних незгода

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Четвртак је, према подацима, дан када се догодило најмање саобраћајних незгода, саопштено је из Републичког завода за статистику Републике Српске.
"Без обзира на то који је дан у седмици, безбједност у саобраћају увијек треба бити на првом мјесту. Зато, прије него што кренете, вежите сигурносни појас, а телефон оставите по страни", истакли су из Завода.
Додају да ниједна порука, позив или обавјештење нису важнији од вашег живота и живота других учесника у саобраћају.
"Нека сваки дан буде дан са што мање незгода, а свака вожња безбједан пут до циља", поручују из Завода.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч2
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму