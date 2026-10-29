Потврђено за АТВ: Пронађена малољетница чији нестанак је пријављен у Добоју

Фото: ATV

Малољетница А.Н. из Добоја, чији нестанак је пријављен данас, пронађена је након дојаве грађана, потврђено је за АТВ.

Како нам је речено, она је жива и здрава. Из полиције су се захвалили грађанима на сарадњи. Хроника Нестало малољетно лице у Добоју, полиција упутила апел грађанима Подсјећамо, њен нестанак је пријављен данас око 14 часова.

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