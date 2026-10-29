Потврђено за АТВ: Пронађена малољетница чији нестанак је пријављен у Добоју

Аутор:АТВ редакција
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Малољетница А.Н. из Добоја, чији нестанак је пријављен данас, пронађена је након дојаве грађана, потврђено је за АТВ.
Како нам је речено, она је жива и здрава.
Из полиције су се захвалили грађанима на сарадњи.
Хроника
Нестало малољетно лице у Добоју, полиција упутила апел грађанима
Подсјећамо, њен нестанак је пријављен данас око 14 часова.
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