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Потврђено за АТВ: Пронађена малољетница чији нестанак је пријављен у Добоју

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29.10.2026 19:20

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Малољетница А.Н. из Добоја, чији нестанак је пријављен данас, пронађена је након дојаве грађана, потврђено је за АТВ.

Како нам је речено, она је жива и здрава.

Из полиције су се захвалили грађанима на сарадњи.

Полиција Републике Српске

Хроника

Нестало малољетно лице у Добоју, полиција упутила апел грађанима

Подсјећамо, њен нестанак је пријављен данас око 14 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Добој

Нестанак

Полиција Републике Српске

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