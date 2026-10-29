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Нестало малољетно лице у Добоју, полиција упутила апел грађанима

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29.10.2026 17:58

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Нестало малољетно лице у Добоју, полиција упутила апел грађанима
Фото: ATV

Добојска полиција интензивно трага за малољетним лицем иницијала А. Н. из Добоја, чији је нестанак пријављен данас, 29.10.2026. године, око 13.45 часова.

Према расположивим сазнањима, наведено лице се истог дана удаљило од породичне куће на подручју града Добоја.

Нестало лице је средње тјелесне грађе, висине око 160 цм, тежине око 70 кг, смеђе косе средње дужине, а на себи је приликом одласка од куће имало црну јакну, свијетле фармерице и бијеле патике.

Полицијска управа Добој апелује на грађане да, уколико примијете нестало лице или дођу до било каквих сазнања о његовом кретању, то пријаве најближој полицијској станици или позивом на бесплатни број телефона „122“, саопштено је из ПУ Добој.

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Тагови :

ПУ Добој

Полиција

потрага

малољетник

саопштење

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