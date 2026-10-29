Огласио се ЕУФОР-а о паду хеликоптера код Брчког

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У мјесту Горице код Брчког дошло је до несреће у којој је пао војни хеликоптер. Ријеч је о летјелици ЕУФОР-а. Према незваничним информацијама, три особе су погинуле.
Хроника
У паду хеликоптера код Брчког погинуле три особе, 12 повријеђено
Из ЕУФОР-а су потврдили да је дошло до несреће у којој је учествовала њихова летјелица.
Хроника
Срушио се хеликоптер ЕУФОР-а код Брчког, три особе погинуле
„ЕУФОР може потврдити да се данас током рутинске операције на подручју Брчког догодила несрећа у којој се срушила једна од његових летјелица“, навели су.
Додали су да у овој несрећи није оштећена цивилна инфраструктура, имовина ни возила те да нема повријеђених цивила.
„ЕУФОР спроводи потпуну и темељну истрагу о инциденту те ће објавити више информација када се утврде чињенице и када то буде прикладно“, речено је из ЕУФОР-а.
На крају су упутили апел грађанима да „избјегавају дезинформације о овом инциденту и да прате искључиво званичне канале“, преноси Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч2
Хроника
7 ч1
Хроника
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму