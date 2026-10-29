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Огласио се ЕУФОР-а о паду хеликоптера код Брчког

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29.10.2026 17:24

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Огласио се ЕУФОР-а о паду хеликоптера код Брчког
Фото: Klix.ba

У мјесту Горице код Брчког дошло је до несреће у којој је пао војни хеликоптер. Ријеч је о летјелици ЕУФОР-а. Према незваничним информацијама, три особе су погинуле.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Хроника

У паду хеликоптера код Брчког погинуле три особе, 12 повријеђено

Из ЕУФОР-а су потврдили да је дошло до несреће у којој је учествовала њихова летјелица.

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Срушио се хеликоптер ЕУФОР-а код Брчког, три особе погинуле

„ЕУФОР може потврдити да се данас током рутинске операције на подручју Брчког догодила несрећа у којој се срушила једна од његових летјелица“, навели су.

Додали су да у овој несрећи није оштећена цивилна инфраструктура, имовина ни возила те да нема повријеђених цивила.

„ЕУФОР спроводи потпуну и темељну истрагу о инциденту те ће објавити више информација када се утврде чињенице и када то буде прикладно“, речено је из ЕУФОР-а.

На крају су упутили апел грађанима да „избјегавају дезинформације о овом инциденту и да прате искључиво званичне канале“, преноси Кликс.

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Тагови :

ЕУФОР

Хеликоптер

Брчко

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

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