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У Котор Варошу одузета возила вриједна 480.000 марака

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29.10.2026 15:47

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У Котор Варошу одузета возила вриједна 480.000 марака
Фото: UIO BiH

Службеници Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ одузели су на подручју Котор Вароша већи број возила чија је процијењена вриједност укупно 480.000 КМ.

Акција је реализована на основу координисаног рада више организационих јединица УИО у сарадњи са надлежним правосудним органима, а на основу обавјештајних информација које су указивале на неправилности у пословању провјераваних лица на подручју Котор Вароша, саопштено је из УИО.

Током извршених провјера промета и поријекла робе пронађено је више возила страног поријекла без документације о проведеној царинској процедури.

Предметна роба је одузета, због утврђених незаконитости против одговорних лица у току је предузимање законом прописаних мјера и радњи.

У активностима на терену учествовали су овлаштени службеници Одсјека за провођење прописа Регионалног центра Бањалука, Групе за спречавање кријумчарења и прекршаја.

УИО позива грађане да на отворену линију УИО чији је број 080 02 06 07 пријаве сваки облик нелегалне трговине, пореске или царинске утаје. Сви позиви су бесплатни и потпуно анонимни.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

УИО БиХ

одузимање возила

Котор Варош

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