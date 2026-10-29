У Котор Варошу одузета возила вриједна 480.000 марака

Аутор:АТВ редакција
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Службеници Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ одузели су на подручју Котор Вароша већи број возила чија је процијењена вриједност укупно 480.000 КМ.
Акција је реализована на основу координисаног рада више организационих јединица УИО у сарадњи са надлежним правосудним органима, а на основу обавјештајних информација које су указивале на неправилности у пословању провјераваних лица на подручју Котор Вароша, саопштено је из УИО.
Током извршених провјера промета и поријекла робе пронађено је више возила страног поријекла без документације о проведеној царинској процедури.
Предметна роба је одузета, због утврђених незаконитости против одговорних лица у току је предузимање законом прописаних мјера и радњи.
У активностима на терену учествовали су овлаштени службеници Одсјека за провођење прописа Регионалног центра Бањалука, Групе за спречавање кријумчарења и прекршаја.
УИО позива грађане да на отворену линију УИО чији је број 080 02 06 07 пријаве сваки облик нелегалне трговине, пореске или царинске утаје. Сви позиви су бесплатни и потпуно анонимни.
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