Срушио се хеликоптер ЕУФОР-а код Брчког, три особе погинуле

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Горице код Брчког дошло је до несреће у којој је пао војни хеликоптер, a према незваничним информацијама три особе су погинуле.
На мјесто пада хеликоптера одмах је стигла Полиција Брчко дистрикта (ПБД), као и екипе ватрогасаца и хитне помоћи.
Шире подручје је одмах осигурано.
Хроника
Огласио се ЕУФОР-а о паду хеликоптера код Брчког
Очекује се да ће полиција у Брчко дистрикту убрзо обавијестити јавност о овој несрећи.
Хроника
У паду хеликоптера код Брчког погинуле три особе, 12 повријеђено
(Кликс)
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