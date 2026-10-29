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Срушио се хеликоптер ЕУФОР-а код Брчког, три особе погинуле

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29.10.2026 17:12

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Срушио се хеликоптер ЕУФОР-а код Брчког, три особе погинуле
Фото: Klix.ba

У мјесту Горице код Брчког дошло је до несреће у којој је пао војни хеликоптер, a према незваничним информацијама три особе су погинуле.

На мјесто пада хеликоптера одмах је стигла Полиција Брчко дистрикта (ПБД), као и екипе ватрогасаца и хитне помоћи.

Шире подручје је одмах осигурано.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Хроника

Огласио се ЕУФОР-а о паду хеликоптера код Брчког

Очекује се да ће полиција у Брчко дистрикту убрзо обавијестити јавност о овој несрећи.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Хроника

У паду хеликоптера код Брчког погинуле три особе, 12 повријеђено

(Кликс)

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Тагови :

Хеликоптер

ЕУФОР

Брчко

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

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