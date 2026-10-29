У паду хеликоптера код Брчког погинуле три особе, 12 повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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У паду хеликоптера у мјесту Горице код Брчког погинуле су три особе док је 12 повријеђено.
Како је за Клиx.ба потврдио директор ЈЗУ Брчко Јасмин Механовић, једна особа је животно угрожена те ће вјероватно бити превезена у УКЦ Тузла.
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На мјесто пада хеликоптера одмах је стигла Полиција Брчко дистрикта (ПБД), као и екипе ватрогасаца и хитне помоћи. Шире подручје је одмах осигурано.
Из ЕУФОР-а су потврдили да је дошло до несреће у којој је учествовала њихова летјелица.
"ЕУФОР може потврдити да се данас током рутинске операције на подручју Брчког догодила несрећа у којој се срушила једна од његових летјелица", навели су.
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Додали су да у овој несрећи није оштећена цивилна инфраструктура, имовина ни возила те да нема повријеђених цивила.
Такођер су упутили апел грађанима да "избјегавају дезинформације о овом инциденту и да прате искључиво званичне канале".
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