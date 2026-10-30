Римац објавио снимак крађе његовог Бугатија вриједног три милиона

Аутор:АТВ редакција
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Предузетник Мате Римац на друштвеним је мрежама објавио снимку крађе свог Бугати Чирона, вриједног око три милиона евра, који је јуче, 29. октобра нестао из кампуса Римац Групе недалеко од Загреба.
У видеу је испричао како је крадљивац успио одвести скупоцјени аутомобил, зашто крађу готово нико није примијетио те како се и сам укључио у потрагу која је завршила у Аустрији.
"Постоји та луда прича о крађи мојег Чирона која се проширила медијима и сада ме сви зову и питају је ли истина. Вјеровали или не, да, аутомобил је јуче украден. Наравно, добио сам га назад", рекао је Римац.
Како је објаснио, крађа је била могућа због његове дугогодишње навике да кључеве оставља у возилима. То се односи чак и на најскупље аутомобиле, попут Бугати Чирона и Римац Невере.
Римац каже да је такву праксу развио јер Хрватску сматра сигурном земљом, а аутомобили у његовој фирми често се премјештају ради тестирања и других пословних потреба. Због тога запосленицима мора бити омогућен једноставан приступ возилима.
"Толико сам поносан на то колико је Хрватска сигурна да сам јако опуштен. То значи да увијек остављам кључеве у аутомобилима, укључујући Чирон, Неверу и многе друге. То радим годинама и никада се ништа није догодило. Наравно, све док се није догодило", испричао је.
Кампус Римац Групе нема ограду која би спречавала улазак на вањски простор, док је за приступ зградама потребна одговарајућа картица. Крадљивац је тако могао неометано доћи до паркираног Бугатија.
"Аутомобил је био вани, а човјек је једноставно ушетао и одвезао га", казао је Римац.
Посебно је занимљиво што нестанак аутомобила можда не би био откривен тако брзо да једна особа није упозорила запосленике на сумњивог возача. Римац је објаснио да Чирон повремено користе његови пријатељи и сарадници те да често ни сам не зна код кога се аутомобил налази.
"Најлуђе је што ми то не бисмо ни примијетили јер многи моји пријатељи и колеге користе тај аутомобил. Већину времена ни не знам гдје је", рекао је.
Након упозорења запосленици су почели провјеравати ко је посљедњи користио Бугати. Када су установили да нико од овлаштених возача није за управљачем, постало је јасно да је аутомобил украден.
Након што је о крађи обавијештена полиција, Римац и његови сарадници почели су пратити аутомобил захваљујући уграђеном систему који омогућује увид у његову локацију, брзину, количину горива и друге податке.
Убрзо су утврдили да се крадљивац креће према Словенији. Римац је тада одлучио и сам кренути за њим.
"Био сам одмах покрај својег Поршеа 911, који је имао пун спремник горива. Дао сам пуни гас и кренуо за њим јер је имао сат времена предности", испричао је.
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