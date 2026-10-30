Избила крвава туча: У центру града избоден мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Киргистана К. К. (39) примљен је у београдски Ургентни центар са тешким тјелесним повредама опасним по живот, након што је ножем убоден директно у врат, сазнаје Телеграф.
Повређени мушкарац се налази у критичном стању, а љекари му се тренутно боре за живот.
Инцидент се догодио у једној кући у Прилепској улици у Београду. Према незваничним информацијама, К. К. је у објекту боравио са још тројицом познаника, гдје су конзумирали алкохол. Ситуација је ескалирала када је један од присутних мушкараца примјетио да му недостаје новчаник.
"Најприје је дошло до жучне вербалне расправе. Власник новчаника почео је да вријеђа остале и да их директно оптужује за крађу. Свађа је убрзо прерасла у физички обрачун и општи метеж, током ког је један од мушкараца дохватио кухињски нож и зарио га К. К. право у врат", наводи извор упућен у истрагу.
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Тешко повријеђени тридесетдеветогодишњак је, у страху за сопствени живот и обилно крварећи, успео да истрчи из куће на улицу, гдје се убрзо срушио на тротоар. Случајни пролазници који су затекли језив призор одмах су алармирали Хитну помоћ и полицију.
Екипа Хитне помоћи транспортовала је повређеног у Ургентни центар. Због изузетно тешког здравственог стања, припадници полиције још увијек нису успјели да обаве разговор са рањеним страним држављанином.
О цијелом догађају обавјештено је надлежно јавно тужилаштво, а полиција интензивно ради на расветљавању свих околности напада, утврђивању улоге свих присутних и привођењу нападача.
(Телеграф)
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