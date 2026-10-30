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Грађани прекречили графит о Косову у Београду, други га поново исписали

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30.10.2026 07:50

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Грађани вратили прекречени графит
Фото: Фејсбук

Након изборне побједе Студентске листе у Србији, грађани су покренули, како су назвали, акције чишћења јавних површина и уклањања графита.

Међу уклоњеним графитима био је и онај у "Кад се војска на Косово врати" у центру Београда.

Међутим, група грађана убрзо је исти графит вратила на исто мјесто.

О графитима овог садржаја огласила се навијачка група Делије Север која је одбацила наводе појединих да из графита стоје неке политичке странке.

"Већ дуже вријеме влада нека фама како су графити 'Кад се војска на Косово врати' уствари рађени од стране СНС-а. Први такав графит је урађен на Славији од стране навијача Партизана. Кад су кренули да га уништавају, прикључили смо се борби и урадили смо више графита истог садржаја. Дио људи зна да иза истих стојимо ми, а дио људи је насјео на причу како су то СНС графити. Графите 'Кад се војска на Косово врати' радили смо сами из сопствених средстава и радићемо их и даље. Срамотно је да и поред толико тешке ситуације у којој се наш народ на Космету налази, а самим тим и наша земља, некоме сметају графити такве садржине", навели су из ове навијачке групе и додали:

"Још једном понављамо да никаква политика и никакве странке не стоје иза ових графита, већ искључиво ми као група! Ово пишемо због добронамјерних родољубивих људи, како не би дошли у ситуацију да буду обмањивани и манипулисани од стране оних који под плаштом неких страначких превирања хоће да скрнаве и ниподаштавају чисту патриотску причу".

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Тагови :

Графит

Београд

Србија

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