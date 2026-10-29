Дојаве о бомби у објектима РТС-а, запослени напустили зграде

Аутор:АТВ редакција
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Радио-телевизији Србије дојављено је да су у објектима РТС-а постављене бомбе, објавио је Јавни сервис, додајући да су радници напустили зграде.
Контрадиверзионе јединице МУП-а проверавају објекте у Таковској, Абердаревој, Радио Београду и на Кошутњаку.
Како се наводи, контакт центру РТС-а у 18.42 јављено је да је постављена бомба.
Додаје се да ће Дневник 2 бити емитован по завршеној провјери.
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