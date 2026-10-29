Logo

Дојаве о бомби у објектима РТС-а, запослени напустили зграде

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 19:46

Коментари:

1
Дојаве о бомби у објектима РТС-а, запослени напустили зграде

Радио-телевизији Србије дојављено је да су у објектима РТС-а постављене бомбе, објавио је Јавни сервис, додајући да су радници напустили зграде.

Контрадиверзионе јединице МУП-а проверавају објекте у Таковској, Абердаревој, Радио Београду и на Кошутњаку.

Како се наводи, контакт центру РТС-а у 18.42 јављено је да је постављена бомба.

Додаје се да ће Дневник 2 бити емитован по завршеној провјери.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

РТС

дојава о бомби

Србија

Коментари (1)

Прочитајте више

Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а

Србија

Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а

6 ч

0
Управни одбор РТС: Ево ко ће бити в. д. директора, а ко главни уредник Информативног програма

Србија

Управни одбор РТС: Ево ко ће бити в. д. директора, а ко главни уредник Информативног програма

21 ч

7
Огласио се РТС о Мањи Грчић: Прије оставке смијенила Бојану Млађеновић

Србија

Огласио се РТС о Мањи Грчић: Прије оставке смијенила Бојану Млађеновић

22 ч

0
Мања Грчић поднијела оставку на функцију генералног директора РТС-а

Србија

Мања Грчић поднијела оставку на функцију генералног директора РТС-а

1 д

6

Више из рубрике

Власник Пинк медија групе Жељко Митровић саопштио је да је распустио све ансамбле у Театру Одеон, због чега је, како је навео, око 150 људи остало без посла.

Србија

Жељко Митровић отпушта 150 људи, најавио отказе за 1.000 радника

2 ч

1
Чекић, судница

Србија

Тужиоцима стигло ново упутство од Доловац: Тражити да полиција спријечи уништавање списа

4 ч

2
Мирјана Николић

Србија

Чије све оставке је затражила Студентска листа

5 ч

10
Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а

Србија

Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима