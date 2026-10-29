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Тужиоцима стигло ново упутство од Доловац: Тражити да полиција спријечи уништавање списа

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29.10.2026 15:21

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Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Врховно јавно тужилаштво реаговало је на информације које су се појавиле у јавности да се у државним институцијама Србије, банкама, Безбедоносно информативној агенцији, Војнообавештајној агенцији и другим институцијама од значаја за економску, финансијску и правну сигурност Републике Србије, уништавају службени и други списи.

Врховно јавно тужилаштво наложило је свим јавним тужиоцима да под хитно упуте захтјеве полицији да у државним институцијама спријече уништавање службених списа, јер су се такве информације појавиле у јавности.

„Имајући у виду сазнања, као и информације изнесене у јавности да се у државним институцијама, банкама, Безбједносно-информативној агенцији, Војнообавјештајној агенцији и другим институцијама од значаја за економску, финансијску и правну сигурност Републике Србије уништавају службени и други списи, налаже се свим главним јавним тужиоцима и вршиоцима функције главног јавног тужиоца да хитно упуте захтјев полицији којим ће наложити предузимање потребних радњи у циљу спречавања уништења списа и без одлагања обавијесте надлежно јавно тужилаштво у погледу постојања елемената кривичног дјела одузимање или уништење службеног печата и службеног списа из члана 328. Кривичног законика Србије или другог кривичног дјела за које се гоњење предузима по службеној дужности“, наведено је у обавезујућем упутству које је потписала врховни јавни тужилац Загорка Доловац.

Додаје се да неизвршавање општег обавезујућег упутства врховног јавног тужиоца представља дисциплински прекршај према Закону о јавном тужилаштву.

Раније данас представник „Студентске листе“ Филип Убовић позвао је запослене у државним институцијама и медијима да пријаве уништавање документације како би спријечили злоупотребе одлазеће власти у периоду транзиције.

„Позивамо вас да спријечите сваку злоупотребу коју покушају представници одлазеће власти у прелазном периоду“, рекао је он и додао да се као узбуњивачи, неформално, студентима већ јављају чак и министри.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Србија

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Загорка Доловац

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