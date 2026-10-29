Чије све оставке је затражила Студентска листа

Аутор:АТВ редакција
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"Студентска листа - Студенти побјеђују" одржала је данас у Пионирском парку конференцију за медије, на којој су изнијели захтјеве за оставке руководилаца у полицији, обавјештајним службама, правосуђу, као и у појединим компанијама.
Кандидат на Студентској листи Мирјана Николић рекла је да је испуњен захтјев те листе да генерална директорка РТС-а Мања Грчић и уредница Информативног програма Бојана Млађеновић поднесу оставке, али да и даље траже оставку замјеника генералног директора Дејана Јовановића, због, како је навела, селективног извјештавања.
Затражила је такође од Савјета РЕМ-а да покрене поступак поводом, како је навела, увреда и ширења говора мржње на ТВ Информер.
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Навела је да та листа тражи оставку генералног директора "Телекома Србија" Владимира Лучића и одговорних за одлуке којима је, како тврди, Телеком "стављен у службу политичког утицаја".
Светлана Станаревић рекла је да Студентска листа тражи смјену свих полицијских службеника који су, како је навела, кршили закон, међу којима и начелника УКП-а Марка Криčka, команданта Жандармерије Радослава Репца, команданта САЈ-а Игора Жмирића, начелника ПУ у Ваљеву Владимира Јеремића, као и директора полиције Драгана Васиљевића.
Додала је да траже и оставку директора БИА Владимира Орлића и начелника ВБА Ђуре Јованића.
Студент ФОН-а Филип Убовић рекао је да та листа стоји уз узбуњиваче и да јој се могу слати информације да би се, како је навео, "спријечиле злоупотребе".
Кандидат на листи Јован Вујичић навео је да траже оставку главног јавног тужиоца ВЈТ-а у Београду Ненада Стефановића, замјеника главног јавног тужиоца у ВЈТ-у Миодрага Марковића и предсједника Уставног суда Владана Петрова, као и да сва јавна тужилаштва предузму поступање у предметима који су, како је рекао, „изазвали велику пажњу и узнемирење јавности“.
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Од главног јавног тужиоца за организовани криминал Младена Ненадића траже да предузме радње у свим предметима за које је јавност заинтересована, а нарочито у предметима "Надстрешница“, "Генералштаб“ и "Скај преписка".
Према прелиминарним резултатима које је објавила Републичка изборна комисија (РИК), на основу 8.338 обрађених бирачких мјеста од укупно 8.392, Студентска листа освојила је 53,04 одсто обрађених гласова, док је листа "Александар Вучић - Уједињена Србија“ освојила 38,97 одсто.
Изборни процес још није завршен јер је потребно да РИК прогласи коначне резултате, а то ће бити могуће тек након што избори буду поново одржани на 53 бирачка мјеста, за која је констатовано да не могу да се утврде резултати гласања и на којима је поништено гласање. Поновљене изборе на тим бирачким мјестима РИК је заказао за 1. новембар.
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