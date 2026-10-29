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Зашто су ирски погребни сендвичи толико популарни и како се правe?

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29.10.2026 14:30

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Зашто су ирски погребни сендвичи толико популарни и како се правe?
Фото: Pexels/Nano Erdozain

Сендвичи направљени од здробљених куваних јаја и мајонезе омиљен су избор у бројним земљама свијета.

Радо их једу и Ирци, који их називају погребним сендвичима. Ово је јело које се већ генерацијама послужује породици и пријатељима након нечије смрти. Једноставно је за припрему, лако се једе, а представља симбол гостопримства, заједништва и утјехе у тешким тренуцима.

Сендвичи се режу у трокуте, што их чини практичнима за послуживање на већим окупљањима. Међутим, нису резервирани само за погребе – једу се и на крштењима, светим потврдама и бројним другим породичним окупљањима.

Како направити погребни сендвич?

Погребни сендвичи раде се од меканог бијелог хљеба, тврдо куваних јаја и мајонезе. Често садрже и комадиће шунке, која им продубљује укус и сласт. Сервирају се с кришкама свјежих краставаца, зелене салате и лука, који им дају свјежину и хрскавост.

Ирски погребни сендвичи - састојци:

  • 8 кришки бијелог тост хљеба
  • 100 г мајонезе
  • 100 г куване шунке
  • 100 г свјежег краставца
  • 4 тврдо кувана јаја
  • 1 свјежа парадајз
  • 1–2 млада лука
  • со и бибер по жељи
  • зелена салата

Припрема:

Скувајте тврдо кувана јаја на уобичајен начин, охладите их и огулите. Пребаците их у већу здјелу и згњечите виљушком. Помијешајте их с мајонезом, сјецканим младим луком те зачините соли и бибером.

Листове зелене салате оперите и осушите, а краставац и парадајз нарежите на танке кришке.

Сложите сендвиче: на четири кришке хљеба распоредите надјев на бази јаја. Додајте шунку, зелену салату, парадајз и краставац. Поклопите надјев и прережите сендвич дијагонално тако да добијете два трокута. Послужите одмах и уживајте у укусу, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

Храна

Рецепт

Ирска

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