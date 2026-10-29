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Жељко Митровић отпушта 150 људи, најавио отказе за 1.000 радника

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29.10.2026 17:39

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Власник Пинк медија групе Жељко Митровић саопштио је да је распустио све ансамбле у Театру Одеон, због чега је, како је навео, око 150 људи остало без посла.
Фото: X/printscreen

Власник Пинк медија групе Жељко Митровић саопштио је да је распустио све ансамбле у Театру Одеон, због чега је, како је навео, око 150 људи остало без посла.

Најавио је и да би у оквиру система компанија којима руководи отпуштања могла да обухвате још око 1.000 људи.

Митровић је о томе обавијестио јавност у објави на друштвеној мрежи Икс, описујући овај дан као један од најтежих у свом животу.

„Један од најтежих дана у мом животу, пун емоција, љубави, топлине и разумијевања. Распустио сам све ансамбле у Театру Одеон, 150 људи је остало без посла“, навео је Митровић.

Додао је да ће, како је процијенио, у цијелом систему морати да отпусти око 1.000 људи, односно запослене у десетак компанија које, према његовим ријечима, још нису успјеле да стану на ноге.

„Видимо се, драги пријатељи, у неким бољим временима! Воли вас ваш Жекс!“, поручио је Митровић.

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Тагови :

Жељко Митровић

оставка

Отказ

саопштење

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