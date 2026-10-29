Жељко Митровић отпушта 150 људи, најавио отказе за 1.000 радника

Аутор:АТВ редакција
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Власник Пинк медија групе Жељко Митровић саопштио је да је распустио све ансамбле у Театру Одеон, због чега је, како је навео, око 150 људи остало без посла.
Најавио је и да би у оквиру система компанија којима руководи отпуштања могла да обухвате још око 1.000 људи.
Митровић је о томе обавијестио јавност у објави на друштвеној мрежи Икс, описујући овај дан као један од најтежих у свом животу.
„Један од најтежих дана у мом животу, пун емоција, љубави, топлине и разумијевања. Распустио сам све ансамбле у Театру Одеон, 150 људи је остало без посла“, навео је Митровић.
Jedan od najtezih dana u mom zivotu,
pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu
judi, zapravo iz desetak kompanija koje jos nisu stigle do "zelene grane" Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex!— Željko Mitrović (@zeljkomitrovic) October 29, 2026
Додао је да ће, како је процијенио, у цијелом систему морати да отпусти око 1.000 људи, односно запослене у десетак компанија које, према његовим ријечима, још нису успјеле да стану на ноге.
„Видимо се, драги пријатељи, у неким бољим временима! Воли вас ваш Жекс!“, поручио је Митровић.
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