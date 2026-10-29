Жељко Митровић отпушта 150 људи, најавио отказе за 1.000 радника

Jedan od najtezih dana u mom zivotu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu judi, zapravo iz desetak kompanija koje jos nisu stigle do "zelene grane" Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex!