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Студенти одговорили на извињење РТС-а: Написали само двије реченице!

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29.10.2026 22:26

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Присталице Студентске листе на улицама Београда, Новог Сада, Ниша и других градова славе побједу на ванредним парламентарним изборима, након што је носилац листе "Александар Вучић-Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио да је "Уједињена Србија" изгубила на данашњим ванредним парламентарним изборима и да је победила Студентска листа
Фото: Tanjug/AP Photo/ Amir Hamzić

Организација „Студенти у блокади“ поручила је да не прихвата извињење РТС-а, већ искључиво оставке руководства, након што је у вечерашњем Дневнику 2 саопштено да су смијењени поједини уредници, уз оцјену новог колегијума да је ријеч о „првој мјери извињења“.

„Поштовани гледаоци, ово су први кораци ка оздрављењу РТС-а и прва мјера извињења за све изостављено у претходном периоду. Предстоји нам рад на програмским садржајима, све у јавном интересу. Желимо да вратимо ваше повјерење, порука је новог уредничког колегијума информативног програма Радио-телевизије Србије“, прочитао је спикер Централног дневника у 19.30 часова.

РТС Дневник

Србија

"Ово је прва мјера извињења": Водитељ Дневника РТС прочитао саопштење новог уредничког колегијума

Убрзо након емитовања услиједила је реакција студената:

„Не прихватамо извињење. Прихватамо само оставке“, објављено је на налогу студената на друштвеној мрежи Икс.

Након оставке директорке Мање Грчић на захтјев Студентске листе, услиједио је и низ смјена у Таковској 10.

Према налогу вршиоца дужности главног уредника информативног програма Боривоја Ускоковића, смијењени су уредници редакција Зоран Станојевић, Весна Шљеговић, Николина Ракић, Горислав Папић и Сузана Гвозденовић. Послове шефова редакција сајта обављаће Радивоје Мароевић, дописништва Милан Срдић, региона Вања Ратковић, емисије „Око“ Драгана Игњић, а дијаспоре Бобан Ковачевић.

РТС

Србија

Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а

Смијењени су уредници Централног дневника у 19.30 часова Милица Недић, Душан Убовић и Ружа Јеремић Туровић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

РТС

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Студентска листа

медији

Србија

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