Студенти одговорили на извињење РТС-а: Написали само двије реченице!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Организација „Студенти у блокади“ поручила је да не прихвата извињење РТС-а, већ искључиво оставке руководства, након што је у вечерашњем Дневнику 2 саопштено да су смијењени поједини уредници, уз оцјену новог колегијума да је ријеч о „првој мјери извињења“.
„Поштовани гледаоци, ово су први кораци ка оздрављењу РТС-а и прва мјера извињења за све изостављено у претходном периоду. Предстоји нам рад на програмским садржајима, све у јавном интересу. Желимо да вратимо ваше повјерење, порука је новог уредничког колегијума информативног програма Радио-телевизије Србије“, прочитао је спикер Централног дневника у 19.30 часова.
Србија
"Ово је прва мјера извињења": Водитељ Дневника РТС прочитао саопштење новог уредничког колегијума
Убрзо након емитовања услиједила је реакција студената:
„Не прихватамо извињење. Прихватамо само оставке“, објављено је на налогу студената на друштвеној мрежи Икс.
Не прихватамо извињење.
Прихватамо само оставке.
@RTS_Vesti— Studenti_u_blokadi (@studentblokade) October 29, 2026
Након оставке директорке Мање Грчић на захтјев Студентске листе, услиједио је и низ смјена у Таковској 10.
Према налогу вршиоца дужности главног уредника информативног програма Боривоја Ускоковића, смијењени су уредници редакција Зоран Станојевић, Весна Шљеговић, Николина Ракић, Горислав Папић и Сузана Гвозденовић. Послове шефова редакција сајта обављаће Радивоје Мароевић, дописништва Милан Срдић, региона Вања Ратковић, емисије „Око“ Драгана Игњић, а дијаспоре Бобан Ковачевић.
Србија
Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а
Смијењени су уредници Централног дневника у 19.30 часова Милица Недић, Душан Убовић и Ружа Јеремић Туровић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Србија
1 д7
Србија
1 д0
Србија
2 д3
Србија
1 ч1
Србија
2 ч0
Србија
3 ч3
Србија
5 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму