Лажне дојаве о бомби у објектима РТС-а

Аутор:АТВ редакција
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Радио-телевизији Србије дојављено је да су у објектима РТС-а постављене бомбе. Након објављене контрадиверзионе провјере, утврђено је да су дојаве биле лажне.
Радници, који су напустили објекте током провјере, вратили су се на радна мјеста.
Србија
Дојаве о бомби у објектима РТС-а, запослени напустили зграде
Контакт центру РТС-а у 18.42 јављено је да је постављена бомба.
Контрадиверзионе јединице МУП-а провјериле су објекте у Таковској, Абердаревој, Радио Београду и на Кошутњаку.
Радници, који су напустили објекте током провјере, вратили су се на радна мјеста.
Дневник 2 емитован је по завршеној провјери.
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