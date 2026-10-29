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Лажне дојаве о бомби у објектима РТС-а

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29.10.2026 20:09

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Лажне дојаве о бомби у објектима РТС-а
Фото: Tanjug/Dejan Živančević

Радио-телевизији Србије дојављено је да су у објектима РТС-а постављене бомбе. Након објављене контрадиверзионе провјере, утврђено је да су дојаве биле лажне.

Радници, који су напустили објекте током провјере, вратили су се на радна мјеста.

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Контакт центру РТС-а у 18.42 јављено је да је постављена бомба.

Контрадиверзионе јединице МУП-а провјериле су објекте у Таковској, Абердаревој, Радио Београду и на Кошутњаку.

Радници, који су напустили објекте током провјере, вратили су се на радна мјеста.

Дневник 2 емитован је по завршеној провјери.

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Тагови :

РТС

дојава о бомби

Србија

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