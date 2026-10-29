"Ово је прва мјера извињења": Водитељ Дневника РТС прочитао саопштење новог уредничког колегијума

Аутор:АТВ редакција
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У Дневнику 2 Радио-телевизије Србије вечерас је прочитано саопштење новог уредничког колегијума информативног програма државне телевизије, које долази послије данашњих смјена свих главних уредника информативних емисија.
Водитељ Дневника РТС-а вечерашњу изјаву је апострофирао као „прву мјеру извињења“.
„Поштовани гледаоци, ово су први кораци ка, надамо се, оздрављењу РТС-а“, навео је водитељ, након што је прочитао вијест о смјенама уредника на овом јавном сервису.
„Прва мјера извињења за све изостављене у претходном периоду. Предстоји нам рад на програмским садржајима, а све у јавном интересу. Желимо да вратимо ваше повјерење, гласи став новог уредничког колегијума информативног програма РТС-а“, наведено је.
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Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а
Подсјетимо, према одлуци в. д. главног уредника Информативног програма РТС-а Боривоја Ускоковића, данас су смијењени са дужности уредници редакција дописништва, региона, емисије „Око“, сајта и дијаспоре, као и уредници централног Дневника у 19.30 часова.
Како је објављено на сајту РТС-а, смијењени су уредница дописништва Весна Шиљеговић, уредница региона Николина Ракић, уредник емисије „Око“ Горислав Папић, уредник сајта Зоран Станојевић и уредница дијаспоре Сузана Гвозденовић.
Такође су смијењени и уредници централног Дневника у 19.30 часова: Милица Недић, Душан Убовић и Ружа Јеремић Турудић.
Претходно је Мања Грчић поднијела Управном одбору оставку на мјесто генералног директора Радио-телевизије Србије.
Прије подношења оставке смијенила је Бојану Млађеновић са мјеста главног и одговорног уредника Информативног програма и предложила да на то мјесто дође Боривоје Ускоковић.
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