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"Ово је прва мјера извињења": Водитељ Дневника РТС прочитао саопштење новог уредничког колегијума

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29.10.2026 21:08

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"Ово је прва мјера извињења": Водитељ Дневника РТС прочитао саопштење новог уредничког колегијума
Фото: screenshot / RTS

У Дневнику 2 Радио-телевизије Србије вечерас је прочитано саопштење новог уредничког колегијума информативног програма државне телевизије, које долази послије данашњих смјена свих главних уредника информативних емисија.

Водитељ Дневника РТС-а вечерашњу изјаву је апострофирао као „прву мјеру извињења“.

„Поштовани гледаоци, ово су први кораци ка, надамо се, оздрављењу РТС-а“, навео је водитељ, након што је прочитао вијест о смјенама уредника на овом јавном сервису.

„Прва мјера извињења за све изостављене у претходном периоду. Предстоји нам рад на програмским садржајима, а све у јавном интересу. Желимо да вратимо ваше повјерење, гласи став новог уредничког колегијума информативног програма РТС-а“, наведено је.

РТС

Србија

Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а

Подсјетимо, према одлуци в. д. главног уредника Информативног програма РТС-а Боривоја Ускоковића, данас су смијењени са дужности уредници редакција дописништва, региона, емисије „Око“, сајта и дијаспоре, као и уредници централног Дневника у 19.30 часова.

Како је објављено на сајту РТС-а, смијењени су уредница дописништва Весна Шиљеговић, уредница региона Николина Ракић, уредник емисије „Око“ Горислав Папић, уредник сајта Зоран Станојевић и уредница дијаспоре Сузана Гвозденовић.

Такође су смијењени и уредници централног Дневника у 19.30 часова: Милица Недић, Душан Убовић и Ружа Јеремић Турудић.

Претходно је Мања Грчић поднијела Управном одбору оставку на мјесто генералног директора Радио-телевизије Србије.

Прије подношења оставке смијенила је Бојану Млађеновић са мјеста главног и одговорног уредника Информативног програма и предложила да на то мјесто дође Боривоје Ускоковић.

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