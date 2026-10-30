Сунчица од јутрос води Јутарњи на РТС-у

Аутор:АТВ редакција
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Након бурних промјена на РТС-у и одлуци новог в.д. генералног директора, смијењено је 8 уредника, а јутрос се из студија РТС, у јутарњем програму јавила Сунчица Максимовић.
Она је публици Јавног сервиса већ добро позната, прије свега као дугогодишње заштитно лице емисије "Породичне приче".
Иначе, она је кроз своју емисију "Земља родитеља" имала је прилику да угости велики број стручњака и родитеља и да са њима разговара на најразличитије теме.
"Не волим клишее, али је заиста сваки гост на мене оставио својеврстан утисак. Нико без разлога није позван у емисију и баш од сваког госта смо имали шта да научимо. Вјерујте ми, ја знам напамет имена баш свих гостију који су ми били у програму, зато што је сваки гост врло пажљиво биран. Ако о некој теми, нпр. дојењу може говорити стотину стручњака у нашој земљи, мој посао је да проучим биографије и пробам да изаберем што компетентнијег. Осим стручњака, гостовале су нам и многобројне маме које су са нама дијелиле своја лична искуства, некада предивна, некада претешка", испричала је она.
"Многе савјете сам запамтила и примјењујем их и у приватном животу. Много су ми се свиделе реченице психотерапута из 'Новак Ђоковић Фондације' Смиљане Грујић која нам је рекла: 'Добра вијест је да се родитељство учи' и др Јелене Јовановић, педијатра из Бебологије, која каже : 'Мама, знање о бебама је у Вама'. Мислим да је много важно да заједничким снагама оснажујемо родитеље да схвате да је заиста знање о бебама у мамама и да је родитељство вештина која се може научити", изјавила је недавно Сунчица за "Бебологију".
Она се оставрила и у улози мајке, и то два пута.
Подсјетимо, нови в. д. главног уредника Информативног програма РТС-а Боривоје Ускоковић је разријешио дужности Зорана Станојевића, досадашњег уредника интернет портала и препознатљивог водитеља јутарњег термина.
На сајту РТС-а објављено је да је дошло до смјене на неколико кључних уредничких позиција. Поред Станојевића, са функција су разријешени уредница дописништва Весна Шиљеговић, уредница региона Николина Ракић, уредник емисије "Око" Горислав Папић, као и уредница редакције за дијаспору Сузана Гвозденовић.
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