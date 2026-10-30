Познати гигант трајно затвара чак 79 продавница: Стотине људи без посла

Аутор:АТВ редакција
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Трговачки ланац „Студенац“ трајно затвара чак 79 продавница широм Хрватске, док преговори са синдикатима о коначном броју отказа још увијек трају.
У логистици је број радних мјеста смањен за 348, у продавницама и велепродаји за 380, док је у администрацији укинуто 185 позиција, односно чак око 40 одсто.
Коначан број запослених који ће добити отказ засад није познат, јер преговори са синдикатима и утврђивање колективног вишка радне снаге и даље трају.
Из ове компаније наводе да ће већина радника из затворених продавница наводно бити пребачена у оближње пословнице, док за дио запослених покушавају да пронађу ангажман у домаћим логистичким фирмама, преноси Информер.
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