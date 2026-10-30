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Познати гигант трајно затвара чак 79 продавница: Стотине људи без посла

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30.10.2026 09:21

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Посао
Фото: pexels/ Alena Shekhovtcova

Трговачки ланац „Студенац“ трајно затвара чак 79 продавница широм Хрватске, док преговори са синдикатима о коначном броју отказа још увијек трају.

У логистици је број радних мјеста смањен за 348, у продавницама и велепродаји за 380, док је у администрацији укинуто 185 позиција, односно чак око 40 одсто.

Коначан број запослених који ће добити отказ засад није познат, јер преговори са синдикатима и утврђивање колективног вишка радне снаге и даље трају.

Из ове компаније наводе да ће већина радника из затворених продавница наводно бити пребачена у оближње пословнице, док за дио запослених покушавају да пронађу ангажман у домаћим логистичким фирмама, преноси Информер.

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Тагови :

посао

Отказ

затварање фабрике

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