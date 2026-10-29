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Након оставке Кристин Лагард се огласила са фластерима на лицу

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29.10.2026 15:27

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Након оставке Кристин Лагард се огласила са фластерима на лицу
Фото: Tanjug / AP / Michael Probst

Предсједница Европске централне банке Кристин Лагард поднијела оставку на ту позицију. Оставка ступа на снагу 7. фебруара наредне године, а о томе су обавијештени и Управни савјет ЕЦБ-а, као и предсједник Европског савјета Антонио Кошта.

Она је на друштвеним мрежама објавила снимак на којем говори о свом радом на функцији предсједнице ЕЦБ-а.

Кристин Лагард

Свијет

Предсједница Европске централне банке подноси оставку

„Управо сам обавијестила колеге да се 7. фебруара 2027. године повлачим са мјеста предсједнице Европске централне банке. Служење овој институцији за мене је било извор великог поноса. Захваљујем свима који су ме подржавали на овом путу током протеклих седам година“, рекла је.

Иначе, Лагард је на челу банке од јула 2019. године, а функцију напушта прије истека мандата у октобру 2027. године.

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Тагови :

Кристин Лагард

Европска централна банка

Европска унија

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