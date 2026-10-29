Након оставке Кристин Лагард се огласила са фластерима на лицу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједница Европске централне банке Кристин Лагард поднијела оставку на ту позицију. Оставка ступа на снагу 7. фебруара наредне године, а о томе су обавијештени и Управни савјет ЕЦБ-а, као и предсједник Европског савјета Антонио Кошта.
Она је на друштвеним мрежама објавила снимак на којем говори о свом радом на функцији предсједнице ЕЦБ-а.
Свијет
Предсједница Европске централне банке подноси оставку
„Управо сам обавијестила колеге да се 7. фебруара 2027. године повлачим са мјеста предсједнице Европске централне банке. Служење овој институцији за мене је било извор великог поноса. Захваљујем свима који су ме подржавали на овом путу током протеклих седам година“, рекла је.
I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027.
It has been a source of great pride to serve this institution.
I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej— Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026
Иначе, Лагард је на челу банке од јула 2019. године, а функцију напушта прије истека мандата у октобру 2027. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
3 ч0
Економија
3 ч0
Економија
3 ч0
Економија
4 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму