Други дан Регионалног самита трговине: Покренута велика снага привреде региона

Аутор:АТВ редакција
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Други регионални самит трговине окупио је пословне лидере, креаторе политика и иноваторе Балкана, ради обликовања будућности трговине и регионалне сарадње. Након што су првог дана самита помјерене границе све се наставило и други дан. Будућност малопродаје, дигитална трансформација биле су међу темама панела.
Предавања и сусрети настављени су и другог дана Регионалног самита трговине. Све ово мијења правила игре, јасно је након првог дана. Самит из регионалног прераста у међународни, а организатори задовољно истичу да је покренута велика снага привреде региона.
"Сјајни панели, динамичан дан, Било је преко 600 учесника", каже Милица Ного, организатор Самита.
Повезивање са новим купцима могу да отворе значајне могућности за развој женског предузетништва у пољопривреди. Зато је међу панелистима била и Вера Шкулић, која је сврстана међу 100 жена из цијелог свијета које су својим радом дале допринос развоју пољопривреде и прехрамбеног система.
Током панела „Вирално са села – пољопривреда и трговина, од производње до потрошача“ представили су се и млади предузетници из Републике Српске.
Овогодишњи самит симболично представља мост који повезује људе, приведу и институције, уз поруку да важни пословни сусрети произвођачима могу отворити пут ка новим тржиштима, трговцима донијети нове добављаче, а предузетницима помоћи у даљем развоју пословања.
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