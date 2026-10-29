Црни дани за њемачког гиганта: Отпуштају 50.000 људи?

Аутор:АТВ редакција
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Фолксваген је у трећем кварталу забиљежио нето губитак од 5,8 милијарди евра, док су му приходи пали, а продаја се знатно смањила, нарочито на кинеском тржишту.
Њемачки аутомобилски гигант саопштио је да су му приходи од јула до септембра пали за 6,3 одсто, на 75,3 милијарде евра, док је број испоручених возила смањен за 14,3 одсто, на 1,89 милиона, пише „Шпигл“.
Главни разлози лоших резултата су отпис вриједности Поршеа у износу од 6,4 милијарде евра, слабљење пословања у Кини и трошкови реструктурирања концерна. Фолксваген је у трећем кварталу забиљежио укупно 7,8 милијарди евра ванредних трошкова, преноси Блиц.
Отпис вриједности Поршеа не представља директан новчани одлив, али значајно смањује исказану оперативну добит и одражава слабија очекивања у погледу будућег пословања произвођача луксузних спортских аутомобила и теренских возила (СУВ).
Порше, некада један од најпрофитабилнијих дијелова концерна, већ дуже вријеме суочава се са кризом. Међу главним проблемима су пад продаје у Кини, америчка царинска политика и промјене стратегије електрификације. Иако су се његови пословни резултати у посљедње вријеме стабилизовали, притисци на цијели концерн и даље су снажни.
Фолксваген је посебно тешко погођен на кинеском тржишту, гдје му је продаја у трећем кварталу пала за 38,5 одсто, на нешто мање од 406.000 возила. Концерн је до краја септембра купцима испоручио нешто више од шест милиона аутомобила, односно око 600.000 мање него у истом периоду прошле године. Резултате додатно оптерећују све снажнија цјеновна конкуренција на глобалном тржишту и раст удјела електричних возила са нижим профитним маржама.
У првих девет мјесеци године Фолксваген је остварио приход од 233,4 милијарде евра, што је нешто мање него годину дана раније. Оперативна добит притом је пала са 5,4 милијарде евра, колико је износила у истом периоду 2025. године, на свега 100 милиона евра. Нето губитак у трећем кварталу износио је 5,82 милијарде евра.
„Резултати за првих девет мјесеци јасно показују да не смијемо да губимо вријеме и да морамо да дјелујемо брзо и одлучно“, изјавио је финансијски директор концерна Арно Антлиц.
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