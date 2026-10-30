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Огласио се УКЦ Тузла о стању повријеђених у паду хеликоптера

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30.10.2026 08:54

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Огласио се УКЦ Тузла о стању повријеђених у паду хеликоптера
Фото: Instagram / nula49

У Универзитетском клиничком центру Тузла на хоспитализацији се налазе два пацијента повријеђена у паду хеликоптера ЕУФОР-а, који се срушио на подручју Брчког.

Како је саопштено из ове здравствене установе, повријеђени су смјештени у Јединици интензивне његе Клинике за анестезиологију и реаниматологију и њихови витални параметри тренутно су стабилни.

Подсјећамо, војни хеликоптер срушио се јуче око 16 часова током извођења рутинске операције на подручју Брчког, званично је потврђено из ЕУФОР-а. Према свим досадашњим информацијама, сви погинули и повријеђени у овој тешкој ваздухопловној несрећи су италијански држављани.

Истражне екипе и надлежни органи наставиће рад на терену како би се детаљно утврдили сви узроци и околности ове велике трагедије.

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Тагови :

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

ЕУФОР

повријеђени

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