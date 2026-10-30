Огласио се УКЦ Тузла о стању повријеђених у паду хеликоптера

Аутор:АТВ редакција
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У Универзитетском клиничком центру Тузла на хоспитализацији се налазе два пацијента повријеђена у паду хеликоптера ЕУФОР-а, који се срушио на подручју Брчког.
Како је саопштено из ове здравствене установе, повријеђени су смјештени у Јединици интензивне његе Клинике за анестезиологију и реаниматологију и њихови витални параметри тренутно су стабилни.
Подсјећамо, војни хеликоптер срушио се јуче око 16 часова током извођења рутинске операције на подручју Брчког, званично је потврђено из ЕУФОР-а. Према свим досадашњим информацијама, сви погинули и повријеђени у овој тешкој ваздухопловној несрећи су италијански држављани.
Истражне екипе и надлежни органи наставиће рад на терену како би се детаљно утврдили сви узроци и околности ове велике трагедије.
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