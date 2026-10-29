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ЕУФОР објавио детаље о страдалима: Познато и гдје су смјештени повријеђени

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29.10.2026 22:52

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ЕУФОР објавио детаље о страдалима: Познато и гдје су смјештени повријеђени
Фото: Klix.ba

У паду италијанског хеликоптера код Брчког погинула су по два припадника Оружаних снага Италије и Италијанског војног Црвеног крста, док је 11 особа повријеђено, саопштено је из ЕУФОР-а.

"Двоје повријеђених пребачено је у медицинску установу у Тузли ради даљег лијечења, док се деветоро лијечи у Брчком. Сви повријеђени у овом инциденту тренутно су у стабилном стању", наводи се у саопштењу.

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ЕУФОР је апеловао да, с обзиром на трагичну природу ове несреће, грађани треба да избјегавају ширење дезинформација о овом догађају, да се уздрже од било каквих спекулација и да за провјерене информације прате искључиво званичне канале ЕУФОР-а.

"ЕУФОР изражава захвалност свим медијима на саосјећању и поштовању које су показали приликом извјештавања о овом инциденту", додаје се у саопштењу.

Из ЕУФОР-а су истакли да су дубоко ожалошћени овим трагичним губитком живота, те да упућују најискреније саучешће породицама, пријатељима и ближњима страдалих војника, који су изгубили животе служећи миру.

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Тагови :

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

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Брчко

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