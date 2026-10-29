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Милић: Ватрогасци ће дежурати цијелу ноћ код срушеног хеликоптера због изливеног керозина

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29.10.2026 18:59

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Милић: Ватрогасци ће дежурати цијелу ноћ код срушеног хеликоптера због изливеног керозина

У паду хеликоптера у мјесту Горице код Брчког погинуле су три особе, а 12 је повријеђено.

- Нажалост, међу њима има и оних који су у критичном стању. Сви су збринути у нашој локалној болници, а повријеђени се транспортују у медицинске установе у нашем окружењу, гдје им се може пружити адекватна медицинска помоћ - рекао је за РТРС градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић.

Ријеч је о припадницима италијанског контингента ЕУФОР-а.

- Наше екипе су на терену, укључујући ватрогасце, цивилну заштиту и медицинске службе. Ватрогасци и припадници цивилне заштите учествовали су у извлачењу тијела страдалих и повријеђених - рекао је Милић.

Возила ватрогасне службе остаће на терену и током ноћи, како би дежурала и спријечила евентуални пожар или експлозију, с обзиром на велике количине керозина које су се излиле у непосредној близини хеликоптера.

- Хеликоптер је пао на ненасељено подручје, што је срећна околност, али недалеко од првих кућа у насељу Горица. За сада, наравно, немамо информације о узроцима пада. Будући да је ријеч о међународним снагама, претпостављам да ће и на том нивоу бити спроведена истрага и да ће бити објављене информације о узроцима несреће - навео је Милић.

Међутим, према изјавама очевидаца, хеликоптер је прије пада летио ниско и неколико пута се окренуо прије него што је пао на земљу.

- Нажалост, још немам никакве информације о идентитету, односно држављанству страдалих. Прве информације које имамо са терена указују на то да је ријеч о припадницима италијанског контингента ЕУФОР-а - закључио је Милић.

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Тагови :

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

Хеликоптер

Синиша Милић

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