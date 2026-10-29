”Мртви су сви који могу да потврде мој алиби за убиство Славише Крунића”

Аутор:Огњен Матавуљ
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”Пет особа које су могле да потврде мој алиби за вријеме убиства Славише Крунића су мртве, укључујући моју мајку и сестру које су умрле под неразјашњеним околностима”.
То је у Врховном суду Републике Српске изјавио Бенеди Ђукановић током изношења жалбе на другостепену пресуду којом је неправоснажно осуђен на 40 година затвора због убиства власника ”Сектор секјуритија” Славише Крунића и његовог тјелохранитеља Жарка Павловића.
Као саизвришилац на 25 година затвора неправоснажно је осуђен Емилио Балдо, док је бивши радник ”Сектора” Родољуб Гајић правоснажно осуђен на 20 година затвора због помагања у злочину.
”Мој алиби за ту ноћ могло је да потврди пет особа и све су мртве. Моја мајка је умрла под неразјашњеним околностима. И моја сестра је нађена мртва у води са сломљеним вратним пршљеном. Један човјек, који је био предложен као свједок одбране, умро је од срца, док су двије особе страдале несрећним случајем”, рекао је Ђукановић.
Он је устврдио да није крив за убиство Крунића и да се његова кривица огледа само у томе што је аутоматску пушку дао Жељку Ковачевићу, који је убијен у размјени ватре са Крунићевим обезбјеђењем.
Ђукановићев бранилац Татјана Васић жалбом је тражила укидање пресуде наводећи да је циљ читавог поступка било оптужење погрешних особа, да се не би дошло до налогодавца Крунићевог убиства. Истакла је да се пресуда заснива на изјави Крунићевог возача Горана Илића за коју тврди да је неистинита што се, како је рекла, констатује и у другостепеној пресуди Врховног суда.
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”Све радње које је Илић предузимао током убиства указују да је он био дио завјере да се убије Славиша Крунић”, рекла је Васић.
Она је указала да је приликом укидања првостепене пресуде Врховни суд упозорио на нелогичности из Илићевог исказа и наложио да се уради 3Д реконструкција како би се провјериле његове тврдње.
”Када је, у поновљеном поступку, 3Д реконструкција показала да су Илићеви наводи нетачни Врховни суд је извео салто мортале и у другостепеној пресуди констатовао да то ништа није битно!? Исказује се сумња у истинитости његовог исказа, па се констатује да се не суди Илићу. То је недопустиво! Вријеме је да Врховни суд исправи грешке другостепеног вијећа, јер можда и треба да се суди Илићу. Шта ако ови оптужени нису криви?”, питала је Васић.
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Она је оспоравала како је Илић, као обучени заштитар, реаговао у конкретној ситуацији. Сматрала је нелогичним то што није ”стиснуо гас”, већ је зауставио возило. То је, како наводи, урадио зато што је ”знао да му не пријети опасност”.
Поновила је да је смртоносни хитац, којим је Крунић погођен, дошао из правца возачевог сједишта, наводећи да је то потврдила и 3Д реконструкција.
”У пресуди се тврди да је хитац дошао извана с десне стране, а на тијелу нема повреда које то потврђују. На реконструкцији није пронађена путања која томе одговара. У другостепеној пресуди се наводи да правац пуцања није битан. Не може инстанца као што је Врховни суд себи дозволити да каже да то није битно”, сматра Васић.
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Детаљно је истицала све нелогичности Илићеве изјаве, па је указала није могуће да је он пуцајући из хоризонталног положаја погодио Жељка Ковачевића, јер се Илић налазио на врху брда, а Ковачевић при дну.
”На реконструкцији је израчунато да је нагиб 14%, што је висинска разлика од око 10 метара. То значи да не може пројектил који је испаљен из хоризонталног положаја погодити Ковачевића. Да је тако метак би ишао метрима изнад њега. Тај закључак није тачан. Ковачевић није убијен онако како то тврди оптужница, нити је Илић рањен онако како се тврди, а Врховни суд каже да ништа од тога није битно”, рекла је Васић.
Оспоравала је то како су се критичне понашали радници ”Сектор секјуритија” који су у поступку саслушани као свједоци. Подсјетила је да су сви изјавили да је Ковачевић био жив кад су га уочили, што је према ставу одбране немогуће. Душко Коњевић је свједочио да је, када је уочио Ковачевића, испалио хитац упозорења, а одбрана тврди да ни чаура, ни зрно тог метка нису пронађени. Одбрани је нелогично и то што су радници ”Сектора” након наиласка на Ковачевића придружили даље, иако су у изјави навели да су сматрали да је то један од нападача.
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”Невјероватно је да једна агенција за обезбјеђење није изузели снимке са три надзорне камере на Крунићевом имању. Те камере су сами поставили и њима располагали. Убијен је њихов директор - шеф, а никоме није пало на памет да скину снимке. Након што је те снимке тражила одбрана, речено нам је да више нису доступни, јер су преснимљени”, истакла је Васић.
Она каже да је у овом предмету суд извео више доказа од тужилаштва, јер су се истрагом бавили током суђења. Сматра да је много тога ”гурано под тепих” и да трећестепено вијеће Врховног суда то мора да исправи. Подсјетила је и да је неко заборавио да су Ђукановић и Балдо имали право на још једну жалбу, па су без правоснажне пресуде послати у затвор.
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”Циљ је био оптужење погрешних особа, да се не би дошло до наручиоца убиства. Мотив се није ни истраживао. Свако убиство има мотив и објашњава зашто се нешто догодило”, истакла је Васић.
Балдин бранилац, адвокат Небојша Милановић истакао је више процесних радњи које сматра спорним. Сматра да током поступка тужилаштво није радило ништа, те да је доказе изводио суд.
”Не може суд у пресуди навести да нешто није битно, а да није понудио одговор на постављено питање”, рекао је Милановић.
Нагласио је да је Балдо осуђен на основу индиција, а не на основу доказа, наводећи да у таквим случајевима суда мора ићи у корист оптуженог. Подсјетио је да је Балдо због тога у првостепеном поступку ослобођен оптужбе. Међутим, у поновљеном суђењу изведен је само један доказ и то саобраћајно-техничко вјештачење у виду вожње полицајаца од тачке ”А” до тачке ”Б” да би се утврдило колико му је времена потребно за ту вожњу.
”То није доказ. Не може неко да продукује доказ. Ми смо на то приговарали, а суд је четири пута преправљао захтјев за такво вјештачење”, рекао је Милановић.
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Указао је на праксу других судова у сличним случајевима, појашњавајући да је пресуђење на основу индиција могуће само када не постоји никакав други сценарио.
”Тужилаштву у завршној ријечи јасно наводи да против мог клијента ”нема доказа, али имају индиције”. Нама у другостепеној пресуди само у једној реченици пише – индиције. Ништа друго не постоји. Врховни суд се склања од образложења, а суд се мора суочити са доказима и образложити их, а не ћутати на то. У свакој пресуди мора бити образложење”, истакао је Милановић.
Указао је да нема доказа да је Балдо возио црну или бијелу ”опел корсу”, нити има доказа да је био за воланом аута, чији су снимци презентовани током суђења. Нема доказа да му је неко дао телефон којим је комуницирао са Ковачевићем, а који је наводно размонтирао и бацио са Жупског моста који је у домету базне станице ”Милосавци 3”. Једино што је против њега постојало је изјава супруге, дата под притиском полиције, коју је она као привилеговани свједок повукла.
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”Балдо нема везе са убијенима, Ђукановића познаје ”успут”, Гајића не познаје уопште и познаје само покојног Ковачевића. Шта је мотив? Тужилаштво се тиме није бавило уопште. Овај поступак је вођен да се људи по сваку цијену огласе кривим. Суд и тужилаштво заједно су водили поступак против одбране, а то је сумрак правосуђа”, рекао је Милановић, позивајући суд да Балда ослободи или да пресуду укине и врати је на поновно суђење.
Емилио Балдо каже да је убиство Славише Крунића само по себи тешко, али да је још теже бити осуђен за злочин са којим нема никакве везе.
”Моју супругу су приводили 15-20 пута. Стављали јој лисице, држали је у станици само да би дала изјаву какву су хтјели. Моја ћерка је тада у 8. мјесецу трудноће изгубила бебу. На Жупском мосту који помињу има надзорна камера, зашто тај снимак нису изузели? На оближњој раскрсници имају 3-4 камере, које контролише МУП, зашто њих нису изузели? Приказали су снимке неког црног аута са камера из приватних кућа, шупа и слично. На њима се нигдје не види да ја возим ауто. Не виде се таблице, не види се које је ауто, ни колико људи се у њему налази, а кажу то је Балдо. На три камере из пицерије ”Морети” мене нигдје нема”, рекао је Балдо.
Он тврди да није био учесник кривичног дјела за које је осуђен и да је његова једина грешка била то што је дошао на кафу са Ковачевићем и Ђукановићем.
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Републички тужилац Снежана Живковић није детаљно образлагала наводе из одговора на жалбу, али сматра да је у другостепеној пресуди суд дао одговор на сваки битан навод.
”Побијана пресуда је дала све тражене одговоре. Ми предлажемо суду да се жалбе одбију као неосноване и да се првостепена пресуда потврди”, рекла је Живковић.
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