Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Све три особе су погинуле у паду хеликоптера ЕУФОР-а у мјесту Горице код Брчког, а 12 особа је повријеђено.
Како пише Кликс, све особе су италијански држављани.
Хроника
Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије
Директор ЈЗУ "Здравствени центар Брчко" Јасмин Механовић раније је за Клиx.ба потврдио да је једна од повријеђених особа животно угрожена и да ће вјероватно бити превезена у УКЦ Тузла.
Хроника
У паду хеликоптера код Брчког погинуле три особе, 12 повријеђено
Према ријечима очевидаца, хеликоптер је прво почео да се окреће у ваздуху прије пада.
🇧🇦🇮🇹 The video shows the moment an Italian CH-47 Chinook crashed in BiH. This is the most serious accident linked to the EUFOR Althea mission in Bosnia and Herzegovina since 2008 when a Macedonian helicopter crashed, resulting in the deaths of all 11 passengers and crew members. https://t.co/DVjKvm7Us1— GOLDZEN 🇧🇦 (@GOLDZEN3) October 29, 2026
На мјесто несреће одмах су стигли Полиција Брчко дистрикта, ватрогасци и хитна помоћ, а шире подручје је осигурано.
Из ЕУФОР-а су потврдили да се несрећа догодила током рутинске операције на подручју Брчког и да се срушила једна од њихових летјелица. Како су навели, није оштећена цивилна инфраструктура, имовина ни возила, а нема ни повријеђених цивила.
Хроника
Срушио се хеликоптер ЕУФОР-а код Брчког, три особе погинуле
Грађане су позвали да "избјегавају дезинформације о овом инциденту и да прате искључиво званичне канале".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч1
Хроника
2 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму