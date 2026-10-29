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Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих

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29.10.2026 18:33

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Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих
Фото: Envato/travelarium

Све три особе су погинуле у паду хеликоптера ЕУФОР-а у мјесту Горице код Брчког, а 12 особа је повријеђено.

Како пише Кликс, све особе су италијански држављани.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Хроника

Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије

Директор ЈЗУ "Здравствени центар Брчко" Јасмин Механовић раније је за Клиx.ба потврдио да је једна од повријеђених особа животно угрожена и да ће вјероватно бити превезена у УКЦ Тузла.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Хроника

У паду хеликоптера код Брчког погинуле три особе, 12 повријеђено

Према ријечима очевидаца, хеликоптер је прво почео да се окреће у ваздуху прије пада.

На мјесто несреће одмах су стигли Полиција Брчко дистрикта, ватрогасци и хитна помоћ, а шире подручје је осигурано.

Из ЕУФОР-а су потврдили да се несрећа догодила током рутинске операције на подручју Брчког и да се срушила једна од њихових летјелица. Како су навели, није оштећена цивилна инфраструктура, имовина ни возила, а нема ни повријеђених цивила.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Хроника

Срушио се хеликоптер ЕУФОР-а код Брчког, три особе погинуле

Грађане су позвали да "избјегавају дезинформације о овом инциденту и да прате искључиво званичне канале".

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Тагови :

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

Хеликоптер

Брчко дистрикт

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