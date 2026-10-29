Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије

Све три особе које су погинуле у паду хеликоптера ЕУФОР-а у мјесту Горице код Брчког, као и 12 повријеђених, италијански су држављани, потврђено је за Клиx.ба.

Директор ЈЗУ "Здравствени центар Брчко" Јасмин Механовић раније је за Клиx.ба потврдио да је једна од повријеђених особа животно угрожена и да ће вјероватно бити превезена у УКЦ Тузла.

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На мјесто несреће одмах су стигли Полиција Брчко дистрикта, ватрогасци и хитна помоћ, а шире подручје је осигурано.

Из ЕУФОР-а су потврдили да се несрећа догодила током рутинске операције на подручју Брчког и да се срушила једна од њихових летјелица. Како су навели, није оштећена цивилна инфраструктура, имовина ни возила, а нема ни повријеђених цивила.

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Грађане су позвали да "избјегавају дезинформације о овом инциденту и да прате искључиво званичне канале".