Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије

Аутор:АТВ редакција
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Све три особе које су погинуле у паду хеликоптера ЕУФОР-а у мјесту Горице код Брчког, као и 12 повријеђених, италијански су држављани, потврђено је за Клиx.ба.
Директор ЈЗУ "Здравствени центар Брчко" Јасмин Механовић раније је за Клиx.ба потврдио да је једна од повријеђених особа животно угрожена и да ће вјероватно бити превезена у УКЦ Тузла.
Хроника
У паду хеликоптера код Брчког погинуле три особе, 12 повријеђено
На мјесто несреће одмах су стигли Полиција Брчко дистрикта, ватрогасци и хитна помоћ, а шире подручје је осигурано.
Из ЕУФОР-а су потврдили да се несрећа догодила током рутинске операције на подручју Брчког и да се срушила једна од њихових летјелица. Како су навели, није оштећена цивилна инфраструктура, имовина ни возила, а нема ни повријеђених цивила.
Хроника
Огласио се ЕУФОР-а о паду хеликоптера код Брчког
Грађане су позвали да "избјегавају дезинформације о овом инциденту и да прате искључиво званичне канале".
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