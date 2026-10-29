Logo

Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 18:09

Коментари:

0
Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије
Фото: Klix.ba

Све три особе које су погинуле у паду хеликоптера ЕУФОР-а у мјесту Горице код Брчког, као и 12 повријеђених, италијански су држављани, потврђено је за Клиx.ба.

Директор ЈЗУ "Здравствени центар Брчко" Јасмин Механовић раније је за Клиx.ба потврдио да је једна од повријеђених особа животно угрожена и да ће вјероватно бити превезена у УКЦ Тузла.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Хроника

У паду хеликоптера код Брчког погинуле три особе, 12 повријеђено

На мјесто несреће одмах су стигли Полиција Брчко дистрикта, ватрогасци и хитна помоћ, а шире подручје је осигурано.

Из ЕУФОР-а су потврдили да се несрећа догодила током рутинске операције на подручју Брчког и да се срушила једна од њихових летјелица. Како су навели, није оштећена цивилна инфраструктура, имовина ни возила, а нема ни повријеђених цивила.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Хроника

Огласио се ЕУФОР-а о паду хеликоптера код Брчког

Грађане су позвали да "избјегавају дезинформације о овом инциденту и да прате искључиво званичне канале".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

Брчко дистрикт

Хеликоптер

Коментари (0)

Више из рубрике

”Мртви су сви који могу да потврде мој алиби за убиство Славише Крунића”

Хроника

”Мртви су сви који могу да потврде мој алиби за убиство Славише Крунића”

2 ч

0
Нестало малољетно лице у Добоју, полиција упутила апел грађанима

Хроника

Нестало малољетно лице у Добоју, полиција упутила апел грађанима

2 ч

1
У паду хеликоптера код Брчког погинуле три особе, 12 повријеђено

Хроника

У паду хеликоптера код Брчког погинуле три особе, 12 повријеђено

2 ч

2
Огласио се ЕУФОР-а о паду хеликоптера код Брчког

Хроника

Огласио се ЕУФОР-а о паду хеликоптера код Брчког

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима