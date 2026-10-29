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Судар аута и комбија у мјесту Дабрац, обустављен саобраћај

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29.10.2026 19:46

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Аутомобил и комби сударили су се вечерас на магистралном путу Карановац-Црна Ријека у мјесту Дабрац код Мркоњић Града, а саобраћај је обустављен на овој дионици, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.
Фото: Društvene Mreže

Аутомобил и комби сударили су се вечерас на магистралном путу Карановац-Црна Ријека у мјесту Дабрац код Мркоњић Града, а саобраћај је обустављен на овој дионици, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.

До судара је дошло у 18.15 часова и за сада нема информација о повријеђеним.

У току је полицијски увиђај

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Тагови :

судар

Саобраћајна незгода

Бочац

обустављен саобраћај

Полиција

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