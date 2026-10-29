Судар аута и комбија у мјесту Дабрац, обустављен саобраћај

Аутор:АТВ редакција
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Аутомобил и комби сударили су се вечерас на магистралном путу Карановац-Црна Ријека у мјесту Дабрац код Мркоњић Града, а саобраћај је обустављен на овој дионици, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.
До судара је дошло у 18.15 часова и за сада нема информација о повријеђеним.
У току је полицијски увиђај
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