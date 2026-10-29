Преминуо још један повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког

Аутор:АТВ редакција
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Хеликоптер се срушио данас око 16 часова. ЕУФОР наводи да се то десило током рутинске операције на подручју Брчког. Три особе погинуле су на мјесту несреће, а 12 их је повријеђено. Сви погинули и повријеђени су италијански држављани.
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Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије
Директор ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Јасмин Механовић раније је за Кликс.ба потврдио да је једна од повријеђених особа животно угрожена и да ће вјероватно бити пребачена у УКЦ Тузла. Градоначелник Брчког Синиша Милић изјавио је за РТРС да је међу повријеђенима неколико особа у критичном стању. Рекао је да су сви збринути у локалној болници, а затим се превозе у медицинске установе у окружењу.
Хроника
Милић: Ватрогасци ће дежурати цијелу ноћ код срушеног хеликоптера због изливеног керозина
ЕУФОР је саопштио да је у току детаљна истрага која треба да утврди све околности и узроке несреће. Више информација објавиће када се утврде чињенице. Према ријечима очевидаца, хеликоптер је прије пада летио ниско и неколико пута се окренуо у ваздуху.
„ЕУФОР може потврдити да се данас током рутинске операције на подручју Брчког догодила несрећа у којој се срушила једна од његових летјелица“, навели су из ове мисије. Додали су да нису оштећени цивилна инфраструктура, имовина ни возила те да нема повријеђених цивила.
Хроника
Огласио се ЕУФОР-а о паду хеликоптера код Брчког
Милић је навео да је хеликоптер пао на ненасељено подручје, недалеко од првих кућа у насељу Горице. Ватрогасци ће цијелу ноћ дежурати на мјесту пада због изливеног керозина, како би спријечили евентуални пожар или експлозију.
Према медијским извјештајима, срушена летјелица је транспортни хеликоптер ЦХ-47 „Чинук“. Према подацима италијанског Министарства одбране, одред авијације италијанске војске из 4. пука „Алтаир“ у ЕУФОР-у је од јануара 2026. године. Одред користи вишенамјенске хеликоптере АБ-205 и средње транспортне хеликоптере ЦХ-47Ф за превоз, извлачење људи и медицинску евакуацију.
(Кликс)
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