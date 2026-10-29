Logo

Преминуо још један повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 19:09

Коментари:

0
Преминуо још један повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког
Фото: Klix.ba

Хеликоптер се срушио данас око 16 часова. ЕУФОР наводи да се то десило током рутинске операције на подручју Брчког. Три особе погинуле су на мјесту несреће, а 12 их је повријеђено. Сви погинули и повријеђени су италијански држављани.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Хроника

Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије

Директор ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Јасмин Механовић раније је за Кликс.ба потврдио да је једна од повријеђених особа животно угрожена и да ће вјероватно бити пребачена у УКЦ Тузла. Градоначелник Брчког Синиша Милић изјавио је за РТРС да је међу повријеђенима неколико особа у критичном стању. Рекао је да су сви збринути у локалној болници, а затим се превозе у медицинске установе у окружењу.

sinisa milic

Хроника

Милић: Ватрогасци ће дежурати цијелу ноћ код срушеног хеликоптера због изливеног керозина

Узрок пада још непознат

ЕУФОР је саопштио да је у току детаљна истрага која треба да утврди све околности и узроке несреће. Више информација објавиће када се утврде чињенице. Према ријечима очевидаца, хеликоптер је прије пада летио ниско и неколико пута се окренуо у ваздуху.

„ЕУФОР може потврдити да се данас током рутинске операције на подручју Брчког догодила несрећа у којој се срушила једна од његових летјелица“, навели су из ове мисије. Додали су да нису оштећени цивилна инфраструктура, имовина ни возила те да нема повријеђених цивила.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Хроника

Огласио се ЕУФОР-а о паду хеликоптера код Брчког

Милић је навео да је хеликоптер пао на ненасељено подручје, недалеко од првих кућа у насељу Горице. Ватрогасци ће цијелу ноћ дежурати на мјесту пада због изливеног керозина, како би спријечили евентуални пожар или експлозију.

„Чинук“ у БиХ од јануара

Према медијским извјештајима, срушена летјелица је транспортни хеликоптер ЦХ-47 „Чинук“. Према подацима италијанског Министарства одбране, одред авијације италијанске војске из 4. пука „Алтаир“ у ЕУФОР-у је од јануара 2026. године. Одред користи вишенамјенске хеликоптере АБ-205 и средње транспортне хеликоптере ЦХ-47Ф за превоз, извлачење људи и медицинску евакуацију.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

Брчко

ЕУФОР

Коментари (0)

Више из рубрике

Милић: Ватрогасци ће дежурати цијелу ноћ код срушеног хеликоптера због изливеног керозина

Хроника

Милић: Ватрогасци ће дежурати цијелу ноћ код срушеног хеликоптера због изливеног керозина

1 ч

0
Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих

Хроника

Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих

1 ч

0
Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије

Хроника

Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије

2 ч

0
”Мртви су сви који могу да потврде мој алиби за убиство Славише Крунића”

Хроника

”Мртви су сви који могу да потврде мој алиби за убиство Славише Крунића”

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима