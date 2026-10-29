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Нови снимак несреће код Брчког: Види се моменат када хеликоптер удара о земљу

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29.10.2026 22:17

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Нови снимак несреће код Брчког: Види се моменат када хеликоптер удара о земљу
Фото: Instagram / nula49

Нови снимак несреће хеликоптера ЦХ-47 „Чинук“, који се срушио код Брчког током операције мисије ЕУФОР-а у БиХ, приказује посљедње тренутке прије пада.

На снимку насталом из непосредне близине види се како хеликоптер лети на малој висини, а затим се неколико пута окреће у ваздуху прије него што се сруши. Ипак, узрок несреће за сада није могуће утврдити само на основу доступних кадрова.

У несрећи су погинула четири припадника италијанских оружаних снага, док је још 11 особа повријеђено. Троје људи страдало је на мјесту несреће, док је четврта особа преминула касније у болници.

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Хеликоптер се срушио око 16 часова, током рутинске операције на подручју Брчког, саопштио је ЕУФОР. Према досадашњим информацијама, сви погинули и повријеђени су италијански држављани.

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Из ЕУФОР-а је потврђено да је покренута детаљна истрага која би требало да расвијетли околности несреће и утврди шта је довело до пада летјелице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

ЕУФОР

несрећа

Брчко

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