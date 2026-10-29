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У судару аута и комбија у мјесту Дабрац повријеђене двије жене и дијете

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29.10.2026 20:54

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Аутомобил и комби сударили су се вечерас на магистралном путу Карановац-Црна Ријека у мјесту Дабрац код Мркоњић Града, а саобраћај је обустављен на овој дионици, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.
Фото: Društvene Mreže

Двије жене и једно малољетно лице повријеђени су вечерас у судару аутомобила и комбија на магистралном путу Карановац - Црна Ријека у мјесту Дабрац код Мркоњић Града, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.

Повријеђене су Д.Р. из Теслића и М.П. из Мркоњић Града, те малољетно лице који су били у аутомобилу.

Они су превезени на Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

Због саобраћајне незгоде која се догодила у 18.15 часова саобраћај је био обустављен на том дијелу пута, а нормализован је у 20.15 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

судар

Саобраћајна несрећа

повријеђено дијете

повријеђени

Полиција

УКЦ Републике Српске

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Аутомобил и комби сударили су се вечерас на магистралном путу Карановац-Црна Ријека у мјесту Дабрац код Мркоњић Града, а саобраћај је обустављен на овој дионици, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.

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