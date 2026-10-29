У судару аута и комбија у мјесту Дабрац повријеђене двије жене и дијете

Аутор:АТВ редакција
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Двије жене и једно малољетно лице повријеђени су вечерас у судару аутомобила и комбија на магистралном путу Карановац - Црна Ријека у мјесту Дабрац код Мркоњић Града, речено је Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.
Повријеђене су Д.Р. из Теслића и М.П. из Мркоњић Града, те малољетно лице који су били у аутомобилу.
Они су превезени на Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.
Због саобраћајне незгоде која се догодила у 18.15 часова саобраћај је био обустављен на том дијелу пута, а нормализован је у 20.15 часова.
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