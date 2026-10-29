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Огласила се Ђорђа Мелони након пада хеликоптера код Брчког

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29.10.2026 20:17

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Огласила се Ђорђа Мелони након пада хеликоптера код Брчког
Фото: Tanjug / AP / Mauro Scrobogna

Премијерка Италије Ђорђа Мелони огласила се након пада хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког, у којем су погинула четири италијанска држављанина.

„Вијест о трагичној несрећи италијанског хеликоптера ЕУФОР-а у Босни и Херцеговини разлог је за дубоку тугу. Моје мисли су са жртвама, њиховим породицама и свима онима који, ангажовани у мисији за мир и стабилност у региону, проживљавају сате стрепње. Њима упућујем своју најискренију блискост, као и блискост италијанске Владе“, навела је Мелони.

Хеликоптер се срушио данас око 16 часова у мјесту Горице код Брчког.

Из ЕУФОР-а су саопштили да се несрећа догодила током рутинске операције те да је у току истрага која треба да утврди узроке пада.

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Тагови :

Ђорђа Мелони

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

ЕУФОР

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