Огласила се Ђорђа Мелони након пада хеликоптера код Брчког

Аутор:АТВ редакција
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Премијерка Италије Ђорђа Мелони огласила се након пада хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког, у којем су погинула четири италијанска држављанина.
„Вијест о трагичној несрећи италијанског хеликоптера ЕУФОР-а у Босни и Херцеговини разлог је за дубоку тугу. Моје мисли су са жртвама, њиховим породицама и свима онима који, ангажовани у мисији за мир и стабилност у региону, проживљавају сате стрепње. Њима упућујем своју најискренију блискост, као и блискост италијанске Владе“, навела је Мелони.
La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di EUFOR in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore.
Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 29, 2026
Хеликоптер се срушио данас око 16 часова у мјесту Горице код Брчког.
Из ЕУФОР-а су саопштили да се несрећа догодила током рутинске операције те да је у току истрага која треба да утврди узроке пада.
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