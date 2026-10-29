Путин: Стабилизовање Сахела важно за цијели свијет

Аутор:АТВ редакција
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Стабилизовање ситуације у подручју Сахела важно је за цијели свијет, оцијенио је предсједник Русије Владимир Путин.
Он је током пленарне сједнице Самита Русије и Африке нагласио да је проналажење рјешења за сукобе у Сахелу екстремно важно питање.
У Москви је јуче почео Економски и хуманитарни форум и самит Русије и Африке, који се завршава данас, преноси Срна.
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