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Путин: Стабилизовање Сахела важно за цијели свијет

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29.10.2026 16:07

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Руски предсједник Владимир Путин
Фото: Tanjug/Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool P/AP

Стабилизовање ситуације у подручју Сахела важно је за цијели свијет, оцијенио је предсједник Русије Владимир Путин.

Он је током пленарне сједнице Самита Русије и Африке нагласио да је проналажење рјешења за сукобе у Сахелу екстремно важно питање.

У Москви је јуче почео Економски и хуманитарни форум и самит Русије и Африке, који се завршава данас, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Украјина

Африка

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