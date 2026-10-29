Руси осмислили кацигу која пуца на дронове: Активира се загризом или гласом

Аутор:АТВ редакција
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Камиказа дронови, који се брзо крећу и којима се управља на даљину, постали су једна од највећих пријетњи на савременом бојишту јер могу погодити војнике прије него што стигну да реагују.
Као одговор на ту опасност, Русија разматра необично рјешење – кацигу са оружјем намијењену одбрани од украјинских дронова.
Концепт звучи као да је преузет из научнофантастичног филма, а подразумијева оружје постављено на кацигу које би беспилотне летјелице обарало сачмом или испаљивањем мреже. Информације произлазе из новог руског патента у који је њемачки медиј имао увид, пише „Билд“.
Патентна пријава описује неколико верзија кациге са оружјем. У зависности од модела, оружје би се могло поставити на врх или са стране кациге, а његова намјена била би уништавање дронова помоћу сачме или испаљивањем мреже.
За циљање и активирање оружја, патент предвиђа употребу ласера, посебних нишана и електронског система управљања.
Посебно је необичан предвиђени начин активирања оружја. Војник би требало да управља системом без употребе руку, и то на два начина: помоћу усника, при чему би се пуцање активирало снажним загризом, или гласовном командом.
У документацији се као могући додатак помињу и камере које би служиле за препознавање дронова. Ипак, остаје нејасно да ли би таква технологија могла поуздано да препозна дрон у нападу и заустави га на вријеме.
Иза изума стоје руски иноватори Јуриј Ладјагин и Јуриј Габлија. Њихови ранији пројекти такође су били повезани са електрошокерима и методама за борбу против украјинских дронова који користе оптичка влакна.
Идеја о кациги за борбу против дронова није потпуно нова. Још у септембру 2024. године гувернер Доњецке области, којег је Москва поставила након незаконите анексије, представио је систем за откривање дронова који се такође поставља на кацигу.
Тај уређај био је намијењен препознавању и ометању сигнала дронова у нападу. Кључна разлика у односу на нови патент јесте то што је систем из 2024. године служио искључиво за ометање сигнала, а не за физичко обарање летјелица.
Остаје отворено питање да ли ће кацига у пракси функционисати онако како је замишљено. Пут од патентне пријаве до оружја спремног за масовну употребу може бити дуг.
Додатна тежина на глави, оптерећење врата, опасност од случајног активирања и упитна прецизност у борбеним условима представљају озбиљне техничке и практичне изазове.
Патент за сада не пружа доказе о успјешним тестирањима, серијској производњи нити увођењу овог система у наоружање руских оружаних снага.
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