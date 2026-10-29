Влада одобрила персонализацију регистарских таблица

Аутор:АТВ редакција
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Италијанска Влада дозволиће возачима да персонализују регистарске таблице својих возила у оквиру потеза за повећање прихода, изјавила је премијер Ђорђа Мелони.
Она је најавила ову мјеру када је представила закон о буџету за 2027. годину, посљедњи прије општих избора који ће бити одржани сљедеће године.
"Нешто ми говори да би креативност Италијана овдје могла да заблиста", рекла је Мелонијева.
Према уредби, персонализоване таблице ће коштати око 600 евра за аутомобиле и 360 евра за мотоцикле.
Званичник Министарства финансија одбио је да процијени колико прихода Влада очекује од ове мјере.
Италијанске аутомобилске регистарске таблице тренутно се састоје од низа који чине четири слова између којих су три броја. За сада није познато у којој мјери ће возачима бити дозвољено да одступе од стандардне ознаке.
Реформа је изазвала талас шала на друштвеним мрежама, али постоји и бојазан да би овакве регистарске таблице могле да отворе врата увредама и псовкама, преноси Срна.
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