Logo

Влада одобрила персонализацију регистарских таблица

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 15:37

Коментари:

0
Влада одобрила персонализацију регистарских таблица Италијанска Влада дозволиће возачима да персонализују регистарске таблице својих возила у оквиру потеза за повећање прихода, изјавила је премијер Ђорђа Мелони. Она је најавила ову мјеру када је представила закон о буџету за 2027. годину, посљедњи прије општих избора који ће бити одржани сљедеће године. "Нешто ми говори да би креативност Италијана овдје могла да заблиста", рекла је Мелонијева. Према уредби, персонализоване таблице ће коштати око 600 евра за аутомобиле и 360 евра за мотоцикле. Званичник Министарства финансија одбио је да процијени колико прихода Влада очекује од ове мјере. Италијанске аутомобилске регистарске таблице тренутно се састоје од низа који чине четири слова између којих су три броја. За сада није познато у којој мјери ће возачима бити дозвољено да одступе од стандардне ознаке. Реформа је изазвала талас шала на друштвеним мрежама, али постоји и бојазан да би овакве регистарске таблице могле да отворе врата увредама и псовкама.
Фото: Pexels/ Erik Mclean

Италијанска Влада дозволиће возачима да персонализују регистарске таблице својих возила у оквиру потеза за повећање прихода, изјавила је премијер Ђорђа Мелони.

Она је најавила ову мјеру када је представила закон о буџету за 2027. годину, посљедњи прије општих избора који ће бити одржани сљедеће године.

"Нешто ми говори да би креативност Италијана овдје могла да заблиста", рекла је Мелонијева.

Према уредби, персонализоване таблице ће коштати око 600 евра за аутомобиле и 360 евра за мотоцикле.

Званичник Министарства финансија одбио је да процијени колико прихода Влада очекује од ове мјере.

Италијанске аутомобилске регистарске таблице тренутно се састоје од низа који чине четири слова између којих су три броја. За сада није познато у којој мјери ће возачима бити дозвољено да одступе од стандардне ознаке.

Реформа је изазвала талас шала на друштвеним мрежама, али постоји и бојазан да би овакве регистарске таблице могле да отворе врата увредама и псовкама, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Регистарске таблице

Италија

Возачи

Аутомобил

Ђорђа Мелони

Коментари (0)

Више из рубрике

vrućina sunce toplota

Свијет

Стигло језиво упозорење: Ел Нињо односи 850.000 живота до марта 2027. године?

2 ч

0
Кристин Лагард

Свијет

Предсједница Европске централне банке подноси оставку

4 ч

0
Тенк Леопард 2 А6 демонстрира своје могућности током посјете њемачког канцелара Фридриха Мерца војсци у бази Бундесвера у Минстеру, Њемачка, у четвртак, 30. априла 2026.

Свијет

Једна од најмирнијих земаља у Европи се наоружава

5 ч

0
Путин: Задржати механизме СБ УН током његовог реформисања

Свијет

Путин: Задржати механизме СБ УН током његовог реформисања

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима